Нутрициолог Строков объяснил насколько на самом деле полезны бананы

Бананы считаются очень полезными, потому что они являются настоящим источником энергии и калия, а также богаты витаминами А, В и С, а также питательными веществами и минералами: фосфором, кальцием, железом, цинком, калием и магнием .Кроме того, кривые плоды считаются очень хорошо переносимыми и сытными, поэтому они особенно популярны у спортсменов, маленьких детей и людей с желудочно-кишечными проблемами.Польза бананов"Бананы обязательно должны попасть в ежедневное меню. Плоды предлагают много преимуществ и способствуют здоровому питанию и достаточному запасу витаминов и минералов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Строков перечислил главные преимущества бананов для здоровья:Бананы быстро снабжают организм энергией и подготавливают его к интенсивной тренировке. Бананы также способствуют наращиванию мышечной массы и стабилизируют электролитный баланс.Содержащиеся в нем пищевые волокна регулируют пищеварение и, таким образом, помогают против запоров и диареи.Бананы регулируют кровяное давление, потому что содержащийся в них калий и низкое содержание соли в то же время предотвращают высокое кровяное давление.Бананы не зря считаются популярной пищей для мозга перед экзаменами. Фрукты могут помочь улучшить работу мозга.Банановая кожура также может быть полезной. Внутренняя часть оболочки может облегчить зуд, вызванный укусами насекомых.