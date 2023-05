Хриплый голос? Возможно, вам не хватает витамина B12

Мужчины с прогрессирующей охриплостью и параличом голосовых связок могут иметь дефицит витамина B12. Паралич голосовых связок развивается, когда одна или обе связки не двигаются должным образом. В этом случае и может возникнуть охриплость голоса.Витамин B12, водорастворимый витамин, также известный как кобаламин, задействован во многих биохимических реакциях и неврологических функциях организма, включая синтез ДНК. Ваше тело не может вырабатывать витамин B12 самостоятельно, поэтому его нужно получать с пищей или с добавками.Паралич голосовых связок вызывает охриплость голосаДефицит может быть серьезным и приводит к ряду связанных изменений, включая расстройства личности, раздражительность и депрессию, а также широкий спектр симптомов, включая боль в суставах, ощущения «покалывания», онемение и одышку.Однако один из менее известных симптомов может повлиять на ваш голос. Если вы часто испытываете охриплость голоса, возможно, всему виной дефицит витамина B12.Охриплость голоса и паралич голосовых складок связываются с дефицитом B12Ученые из отдела науки о питании Университета Восточной Каролины рассмотрели 89 тематических исследований дефицита витамина B12 в поисках причин, клинических проявлений и результатов. Сообщалось о неврологических, психиатрических, оральных, дерматологических и других «редких признаках и симптомах», что свидетельствует об их разнообразии.В одном из тематических исследований участвовал 61-летний мужчина, страдавший от дефицита витамина B12 в результате чрезмерного употребления алкоголя. Его симптомы включали постепенно прогрессирующую охриплость и паралич голосовых связок.Паралич голосовых связок возникает, когда одна или обе голосовые связки парализованы и не двигаются должным образом. Если это происходит с одной голосовой связкой, это может вызвать хриплый голос, а если не работают обе, это может вызвать проблемы с дыханием.Как правило, паралич голосовых складок связан с хирургическими вмешательствами, такими как операция на щитовидной железе или на сонной артерии, или при опухолях шеи или груди, но часто причина неизвестна. В исходном отчете о случае, опубликованном в The Journal of Laryngology & Otology в 2011 году, исследователи писали:«61-летний мужчина поступил в отделение неотложной помощи с восьминедельным анамнезом постепенно прогрессирующей охриплости и слабости обеих нижних конечностей… Охриплость пациента была постоянной по своей природе, требующей многократного прочистки горла».Он прошел курс заместительной терапии витамином B12, которая устранила его симптомы:«… При последующем обследовании было отмечено улучшение работы голоса и голосовых связок пациента. Его голос и функция нижних конечностей продолжали улучшаться. В течение следующих трех месяцев пациент полностью выздоровел, что отражалось в нормализации уровня B12 в сыворотке его крови.Мы считаем, что этот случай демонстрирует тесную связь между дефицитом витамина B12 и параличом голосовых складок»Метформин связан с дефицитом B12 и охриплостьюВ другом случае 55-летний мужчина с диабетом 2 типа также страдал охриплостью, что побудило его посетить клинику отоларингологии (ухо, горло, нос). Было обнаружено, что двусторонний паралич голосовых связок являлся результатом дефицита витамина B12, и, по словам исследователей, состояние исчезло после того, как его уровень увеличился:«Охриплость голоса пациента постепенно уменьшилась после месяца лечения… Через 3 месяца жалобы пациента на невропатию были устранены, и голосовая связка оценивалась как нормальная».В данном случае мужчина в течение пяти лет принимал инсулин, валсартан и метформин. Метформин, лекарство от диабета, ранее было связано с дефицитом витамина B12. В одном исследовании средний уровень витамина B12 был ниже у тех, кто принимал метформин, и у 4% наблюдался дефицит по сравнению с 2% в группе плацебо.Кроме того, почти 20% тех, кто принимал метформин, имели пограничный низкий уровень витамина B12 по сравнению с 10% тех, кто принимал плацебо. Многие люди в группе метформина также страдали анемией, которая связана с дефицитом B12.Ученые из тематического исследования отметили: «При оценке этиологии паралича голосовых складок врачам следует помнить, что длительный прием метформина может привести к дефициту витамина B12».Исследователи Journal of Laryngology & Otology также отметили, что для клиницистов важно учитывать дефицит витамина B12 в случае паралича голосовых складок: «Важно рассматривать дефицит витамина B12 как причину, поскольку быстрое выявление и лечение могут помочь предотвратить стойкое неврологическое повреждение».Некоторые симптомы дефицита витамина B12 легко упустить из видуСимптомы дефицита витамина B12 могут быть незаметны или копировать другие состояния, что подвергает их риску остаться незамеченными или неправильно диагностированными клиницистами. Одним из последствий дефицита является заболевание крови, называемое мегалобластной анемией. Она заставляет костный мозг выделять незрелые клетки крови, которые не могут доставлять в организм достаточное количество кислорода. Результат - усталость и бледность кожи.У пациентов с мегалобластной анемией также может развиться желтуха, небольшое пожелтение кожи или глаз. Некоторые люди с дефицитом витамина B12 также сообщают о подергивании глаз или спазмах век. В представленном исследовании 74-летняя женщина с дефицитом B12 также испытывала нечеткость зрения, а также нарушения походки и проблемы с равновесием.Проблемы с психическим здоровьем также могут быть признаком недостатка B12, и было замечено, что до 30% пациентов, госпитализированных с депрессией, могут иметь дефицит B12, в то время как среди пожилых людей с депрессивными расстройствами те, у кого есть дефицит B12, имеют на 70% более высокий риск депрессии. Эти исследователи заявили, что витамин B12 может быть причинно связан с депрессией.Витамин B12 может быть полезен при COVID-19Витамины группы B также играют важную роль в работе клеток, энергетическом обмене и иммунной функции, что побудило одну группу исследователей предположить, что они могут быть полезны для лечения COVID-19, а статус витамина B следует оценивать у пациентов с положительным диагнозом.«Витамин B способствует правильной активации как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа, снижает уровень провоспалительных цитокинов, улучшает работу дыхательной системы, поддерживает целостность эндотелия, предотвращает повышенную свертываемость крови и может сократить продолжительность пребывания в больнице», - писали исследователи.Что касается витамина B12, в частности, он регулирует микробиоту кишечника, а низкие уровни могут привести к усилению воспаления и окислительного стресса. Исследование также показало, что добавки витамина B12 могут уменьшить повреждение органов и симптомы, связанные с COVID-19.Исследователи из Сингапурской больницы общего профиля и медицинской школы Duke-NUS также решили определить, улучшит ли комбинация витамина D, магния и витамина B12 результаты среди пациентов с COVID-19 в возрасте 50 лет и старше.Семнадцать пациентов получали перорально витамин D3 (1000 МЕ), магний (150 мг) и витамин B12 (500 мкг) - вместе известные как DMB - при поступлении в среднем в течение пяти дней, в то время как 26 пациентов, которые не получали DMB, выполняли роль контрольной группы.Значительные улучшения наблюдались в группе DMB: только 17,6% требовали кислородной терапии во время госпитализации, по сравнению с 61,5% в контрольной группе. Потребность в кислороде связана с повышенным риском необходимости интенсивной терапии, и группа DMB также лучше себя показала в этой области.Среди тех, кто в группе DMB нуждался в дополнительном кислороде (трое из 17 пациентов), двум требовалась госпитализация в отделении интенсивной терапии, а одному - нет. Среди контрольной группы всем тем, кто нуждался в дополнительном кислороде, требовалась поддержка интенсивной терапии. Девять пациентов с DMB получили комбинацию в течение первой недели после появления симптомов, и только одному из них потребовалась кислородная терапия.Исследователи объяснили, что витамин D, магний и витамин B12 представляют собой уникальный трехсторонний подход к борьбе с COVID-19, отметив: «Витамин B12 необходим для поддержания здоровой флоры кишечника, которая играет важную роль в развитии и функционировании как врожденной, так и адаптивной иммунной системы».Кто подвержен риску дефицита витамина B12?Было высказано предположение, что почти две пятых американцев могут иметь уровень B12 ниже идеального, с дефицитом у 9% и ниже 185 пмоль/л у 16%, что считается незначительным. Хотя вегетарианцы и веганы восприимчивы к нему, поскольку B12 получают из продуктов животного происхождения, его дефицит может быть даже у мясоедов, поскольку проблемы с его усвоением распространены.B12 прочно связан с белками, и для разрыва этой связи требуется высокая кислотность. У некоторых людей может не хватить желудочного сока для отделения B12 от белка. Пожилой возраст также может снизить вашу способность усваивать витамин из пищи и повысить риск дефицита, так же, как и в любом из следующих сценариев:Люди, которые регулярно употребляют алкоголь, ведь B12 накапливается в печени.Люди с аутоиммунными заболеваниями, такими как болезнь Крона или целиакия, которое может помешать вашему организму усваивать B12.Люди, которые выпивают более четырех чашек кофе в день, более склонны к дефициту витамина B, чем те, кто не пьет кофе.Те, кто перенес операцию по шунтированию желудка и, следовательно, изменил пищеварительную систему, так как это может ухудшить всасывание B12.Люди, подвергающиеся воздействию закиси азота (веселящего газа), которая может уничтожить запасы B12 в вашем организме.Взрослые старше 50 лет, потому что с возрастом способность производить желудочный мукопротеид снижается.Люди с инфекцией Helicobacter pylori. Желудочный мукопротеид - это белок, вырабатываемый клетками желудка, который необходим для поглощения B12. H. pylori могут его разрушать, тем самым препятствуя всасыванию B12.Люди, принимающие антациды, которые имеют тенденцию мешать всасыванию B12, особенно с течением времени.Пациенты, которые принимают метформин из-за низкого уровня сахара в крови, поскольку препарат препятствует абсорбции B12, удваивая риск дефицита.Принимающие ингибитор протонной помпы (ИПП), такой как Превацид или Нексиум, или блокатор H2, такой как Пепцид или Зантак. Исследования показывают, что прием ИПП более двух лет увеличивает риск дефицита B12 на 65%.Женщины, принимающие противозачаточные таблетки в течение длительного периода времени, так как эстроген ухудшает всасывание.Люди, которые принимали антибиотики, поскольку было доказано, что эти препараты вызывают дефицит витамина B12.У взрослых дефицит B12 может развиться примерно через шесть лет - именно столько времени нужно, чтобы истощить запасы B12 в организме. Итак, важно знать количество, которое вы потребляете, и на ранней стадии выявить дефицит B12, поскольку нарушение развития мозга и нервов очень трудно исправить после того, как вред нанесен.Регулярное потребление продуктов, богатых B12, таких как говяжья печень травоядного скота, дикая радужная форель и дикая нерка, важно для поддержания необходимого уровня, но если вы подозреваете дефицит, могут потребоваться еженедельные прививки B12 или высокие дозы.Метилкобаламин, который представляет собой естественную форму витамина B12, содержащегося в пище, усваивается лучше, чем цианокобаламин, который содержится в большинстве добавок.