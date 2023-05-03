Как восполнить дефицит магния: 5 действенных способов

Магний – важный минерал, недостаток которого чреват раздражительностью, спазмами в мышцах, постоянной усталостью, потерей аппетита и не только.Кроме того, магний стабилизирует уровень сахара в крови и снижает холестерин.Для того, чтобы восполнить дефицит магния, отнюдь не всегда нужно прибегать к лекарственным препаратам. Магний содержится во многих продуктах, однако, чтобы не мешать его усвоению, важно минимизировать потребление кофе и сладостей, а также отказаться от сладких газировок и алкоголя.Темный шоколадВ этом продукте содержится 152 мг магния на 100 гр. К слову, темный шоколад также является источником железа, меди, марганца и клетчатки. Чтобы продукт действительно принес пользу организму, отдавайте предпочтение шоколаду, в составе которого не менее 70% какао.АвокадоВ 100 г авокадо содержится 29 мг магния. Кроме того, продукт богат калием, клетчаткой, витаминами группы B и витамином K.ОрехиОрехи – незаменимый источник магния. Больше всего минерала содержится в кешью, миндале и кедровых орехах. Вы можете употреблять их в качестве самостоятельно перекуса, а также добавлять в салаты и творог.БобовыеБобовые изобилуют магнием, клетчаткой, а еще у них низкий гликемический индекс. Специалисты рекомендуют добавить в рацион нут, черную фасоль, чечевицу и горох.ТофуДаже если вы не являетесь вегетарианцем, тофу следует включить в свое меню. В 100 г сыра из соевого молока содержится 53 мг магния, а это 13% от суточной нормы. Кроме того, тофу богат белком, кальцием, железом и марганцем.