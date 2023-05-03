Невролог Парфенов объяснил, как замедлить надвигающуюся деменцию

Для замедления развития деменции есть несколько нелекарственных методик, например пересмотр рациона питания, прием витаминов, регулярная умственная и физическая активность. Об этом сообщил врач-невролог, профессор Владимир Парфенов."Прежде всего нужно работать и получать от этого удовольствие. Иметь достаточную физическую нагрузку, нормальный вес, правильно лечить имеющиеся болезни, радоваться жизни и справляться со стрессами", — рассказал он.По его словам, пациенту нужно хорошо корректировать гипертонию и сахарный диабет. Мерцательная аритмия тоже является фактором развития когнитивных проблем.Невролог отметил, что физическая и умственная активность должна быть регулярной. Депрессию обязательно необходимо лечить, также следует проверить уровень витамина В12, добавил врач.Если у человека наблюдается ухудшение памяти из-за дефицита В12, то восстановить ее можно за месяц. По словам Парфенова, дефицит этого витамина может быть у вегетарианцев и диабетиков, которые принимают метформин."Физической активности нужно уделять минимум 30 минут три раза в неделю. И это может быть просто ходьба. Чем больше физической активности, тем лучше", — добавил медик.Ученые из Калифорнии выявили связь между частым дневным сном и развитием деменции и болезни Альцгеймера. Соответствующие выводы эксперты сделали, наблюдая за 1,4 тысячи добровольцев в течение 14 лет. У тех, кто часто спал днем, по прошествии шести лет после начала исследований диагностировали деменцию. Действительно ли дневной сон может быть так опасен для человека, разбиралась «Вечерняя Москва».