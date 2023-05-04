Низкий уровень серотонина в организме: 9 признаков
Низкий уровень серотонина в организме приводит к появлению различных симптомов, начиная с расстройства настроения и заканчивая проблемами с пищеварением и сердцем. Этот нейротрансмиттер, который участвует в регуляции поведения, памяти и различных физиологических функций.
Поэтому при снижении его уровня в организме происходят изменения, которые проявляются физическим и эмоциональным дискомфортом. Таким образом, грусть, раздражительность, недостаток концентрации, нарушения сна могут указывать на его низкий уровень. Хотите узнать об этом больше? Продолжайте читать!
Серотонин – это вещество, которое действует как нейротрансмиттер и выполняет определенные функции, такие как:
Сохраняет качество сна.
Регулирует уровень кальция в костях.
Способствует устранению тромбов.
Регулирует уровни либидо и сексуальную функцию.
Контролирует функции желудочно-кишечного тракта.
Регулирует интенсивность сигналов, передающихся нейронами.
Стимулирует рвотный центр в головном мозге, вызывая тошноту в случае проглатывания чего-то токсичного или раздражающего.
Признаки низкого уровня серотонина
Поскольку серотонин – это вещество, которое участвует в самых разных процессах в организме человека, мы можем испытывать различные симптомы, когда у нас возникает его дефицит.
1. Чувство тревоги
Обычно люди с низким уровнем серотонина в организме страдают от беспокойства, которое во многих случаях может сопровождаться депрессией. В то же время низкий уровень серотонина также может провоцировать такие нарушения:
Панические атаки
Общая тревога
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).
Однако они могут уменьшиться или исчезнуть при использовании серотониновых препаратов.
2. Проблемы с пищеварением
95% этого гормона вырабатывается в кишечнике. Поэтому дефицит этого гормона напрямую влияет на желудочно-кишечные процессы, вплоть до развития синдрома раздраженного кишечника. Однако при повышении уровня этого гормона состояние приходит в норму.
3. Эмоциональная гиперчувствительность
Как известно, этот гормон напрямую связан с эмоциональной стабильностью людей, поэтому низкий уровень серотонина может вызвать большую чувствительность, чем обычно. Это может привести к тому, что любое слово может восприниматься человеком в негативном ключе.
4. Серотонин и углеводы
Если у человека низкий уровень серотонина, его организм может пытаться компенсировать его, потребляя углеводы и сладости. Эти типы продуктов автоматически повышают уровень серотонина в головном мозге.
По этой причине мы получаем такое удовольствие во время поедания сладостей: уровень серотонина значительно повышается.
5. Усталость
Когда уровень серотонина ниже, чем должен быть, это влияет на повседневную активность и вызывает сильную усталость. Люди, страдающие этим, обычно испытывают:
Апатию
Вялость
Усталость
Недостаток энергии
Недостаток мотивации
6. Либидо
Слишком высокий или слишком низкий уровень серотонина может напрямую влиять на либидо (сексуальное желание). Этот гормон чрезвычайно важен для данного процесса.
7. Трудности с засыпанием
Недостаток серотонина может вызвать множество проблем перед сном, таких как:
Бессонница
Ночные кошмары
Неспособность расслабиться
Проблемы с глубоким сном
Проблемы с засыпанием
И это потому, что серотонин участвует в биологических процессах, которые отвечают за ночной отдых.
8. Чувствительность к шуму
Люди, страдающие низким уровнем серотонина, очень часто чувствуют себя крайне некомфортно из-за звуков. Уровень стресса у них настолько высок, что даже самые тихие звуки кажутся чересчур громкими.
9. Постоянные перепады настроения
Когда у человека низкий уровень серотонина, он может страдать от постоянных перепадов настроения. Этот гормон отвечает за поддержание стабильного эмоционального состояния.
По этой у человека за короткий промежуток времени происходят серьезные изменения настроения, например:
Апатия
Беспокойство
Чувствительность
Депрессия
Агрессивное поведение
Как правило, ни один из этих симптомов не является постоянным. После восполнения уровня серотонина естественным путем или с помощью лекарств все возвращается в норму.
Считаете ли вы, что у вас низкий уровень серотонина в организме?
Если ваш врач сказал, что у вас низкий уровень серотонина, и вы также испытываете некоторые из вышеупомянутых симптомов, важно принять необходимые меры для улучшения самочувствия.
Попробуйте обратиться за профессиональной помощью к психологу, чтобы научиться лучше справляться со стрессом, тревогой и негативными мыслями и эмоциями в целом. Помните, ваше психическое здоровье во многом зависит от вас. Не пренебрегайте им!
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