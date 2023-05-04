Низкий уровень серотонина в организме: 9 признаков

Низкий уровень серотонина может вызвать такие симптомы, как грусть, депрессия, раздражительность, проблемы со сном и агрессивность.Низкий уровень серотонина в организме приводит к появлению различных симптомов, начиная с расстройства настроения и заканчивая проблемами с пищеварением и сердцем. Этот нейротрансмиттер, который участвует в регуляции поведения, памяти и различных физиологических функций.Поэтому при снижении его уровня в организме происходят изменения, которые проявляются физическим и эмоциональным дискомфортом. Таким образом, грусть, раздражительность, недостаток концентрации, нарушения сна могут указывать на его низкий уровень. Хотите узнать об этом больше? Продолжайте читать!Серотонин – это вещество, которое действует как нейротрансмиттер и выполняет определенные функции, такие как:Сохраняет качество сна.Регулирует уровень кальция в костях.Способствует устранению тромбов.Регулирует уровни либидо и сексуальную функцию.Контролирует функции желудочно-кишечного тракта.Регулирует интенсивность сигналов, передающихся нейронами.Стимулирует рвотный центр в головном мозге, вызывая тошноту в случае проглатывания чего-то токсичного или раздражающего.Признаки низкого уровня серотонинаПоскольку серотонин – это вещество, которое участвует в самых разных процессах в организме человека, мы можем испытывать различные симптомы, когда у нас возникает его дефицит.1. Чувство тревогиОбычно люди с низким уровнем серотонина в организме страдают от беспокойства, которое во многих случаях может сопровождаться депрессией. В то же время низкий уровень серотонина также может провоцировать такие нарушения:Панические атакиОбщая тревогаОбсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).Однако они могут уменьшиться или исчезнуть при использовании серотониновых препаратов.2. Проблемы с пищеварением95% этого гормона вырабатывается в кишечнике. Поэтому дефицит этого гормона напрямую влияет на желудочно-кишечные процессы, вплоть до развития синдрома раздраженного кишечника. Однако при повышении уровня этого гормона состояние приходит в норму.3. Эмоциональная гиперчувствительностьКак известно, этот гормон напрямую связан с эмоциональной стабильностью людей, поэтому низкий уровень серотонина может вызвать большую чувствительность, чем обычно. Это может привести к тому, что любое слово может восприниматься человеком в негативном ключе.4. Серотонин и углеводыЕсли у человека низкий уровень серотонина, его организм может пытаться компенсировать его, потребляя углеводы и сладости. Эти типы продуктов автоматически повышают уровень серотонина в головном мозге.По этой причине мы получаем такое удовольствие во время поедания сладостей: уровень серотонина значительно повышается.5. УсталостьКогда уровень серотонина ниже, чем должен быть, это влияет на повседневную активность и вызывает сильную усталость. Люди, страдающие этим, обычно испытывают:АпатиюВялостьУсталостьНедостаток энергииНедостаток мотивации6. ЛибидоСлишком высокий или слишком низкий уровень серотонина может напрямую влиять на либидо (сексуальное желание). Этот гормон чрезвычайно важен для данного процесса.7. Трудности с засыпаниемНедостаток серотонина может вызвать множество проблем перед сном, таких как:БессонницаНочные кошмарыНеспособность расслабитьсяПроблемы с глубоким сномПроблемы с засыпаниемИ это потому, что серотонин участвует в биологических процессах, которые отвечают за ночной отдых.8. Чувствительность к шумуЛюди, страдающие низким уровнем серотонина, очень часто чувствуют себя крайне некомфортно из-за звуков. Уровень стресса у них настолько высок, что даже самые тихие звуки кажутся чересчур громкими.9. Постоянные перепады настроенияКогда у человека низкий уровень серотонина, он может страдать от постоянных перепадов настроения. Этот гормон отвечает за поддержание стабильного эмоционального состояния.По этой у человека за короткий промежуток времени происходят серьезные изменения настроения, например:АпатияБеспокойствоЧувствительностьДепрессияАгрессивное поведениеКак правило, ни один из этих симптомов не является постоянным. После восполнения уровня серотонина естественным путем или с помощью лекарств все возвращается в норму.Считаете ли вы, что у вас низкий уровень серотонина в организме?Если ваш врач сказал, что у вас низкий уровень серотонина, и вы также испытываете некоторые из вышеупомянутых симптомов, важно принять необходимые меры для улучшения самочувствия.Попробуйте обратиться за профессиональной помощью к психологу, чтобы научиться лучше справляться со стрессом, тревогой и негативными мыслями и эмоциями в целом. Помните, ваше психическое здоровье во многом зависит от вас. Не пренебрегайте им!