Нутрициолог Строков: вот что происходит, когда вы едите слишком много соли
Многие люди недооценивают риск, связанный с солью. Слишком много соли может привести к высокому кровяному давлению, негативно повлиять на иммунную систему, ухудшить здоровье костей и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Почки испытывают большую нагрузку, потому что им приходится выводить избыток соли, а кишечная флора также может быть нарушена избытком соли. Но и совсем без соли тоже не стоит, ведь при умеренном употреблении она необходима для выживания человека", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .
Соль регулирует водный баланс и важна для пищеварения и мышц. Последствия дефицита соли, так называемой гипонатриемии, варьируются от головных болей, тошноты и апатии до судорог.
Что происходит, когда вы едите слишком много соли?
Постоянная жажда: после соленой пищи быстро появляется жажда. Организму срочно нужна жидкость для восстановления водно-солевого баланса.
Одутловатое лицо: если ваше лицо опухло, когда вы просыпаетесь, это может быть связано с потреблением соли. Слишком много соли связывает воду в организме, которая затем накапливается в клетках.
Увеличение веса: если вы потребляете много соли, вы обнаружите, что число на весах увеличивается. Однако это не жировая прокладка, а задержка воды.
Нарушение вкусовых рецепторов: если вы продолжаете добавлять соль в пищу, вам потребуется все больше и больше соли для улучшения вкуса. Вкусовые рецепторы притупляются. В результате простая еда, такая как свежие овощи, быстро становится безвкусной.
Головные боли: у головных болей может быть много причин, одна из которых — слишком много соли. Соль вызывает расширение кровеносных сосудов, что может вызвать жжение или пульсацию в висках.
Камни в почках: кристаллы могут образовываться в моче из-за слишком большого количества соли и недостатка воды. Соли накапливаются друг над другом, так что со временем могут образовываться болезненные камни в почках.
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