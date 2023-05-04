Нутрициолог Строков: вот что происходит, когда вы едите слишком много соли

Соль украшает почти каждое блюдо. Поскольку соль имеет такой приятный вкус, многие люди иногда принимают ее слишком много. Вы можете узнать здесь, когда его становится слишком много и что тогда происходит с вашим телом.Многие люди недооценивают риск, связанный с солью. Слишком много соли может привести к высокому кровяному давлению, негативно повлиять на иммунную систему, ухудшить здоровье костей и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний."Почки испытывают большую нагрузку, потому что им приходится выводить избыток соли, а кишечная флора также может быть нарушена избытком соли. Но и совсем без соли тоже не стоит, ведь при умеренном употреблении она необходима для выживания человека", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Соль регулирует водный баланс и важна для пищеварения и мышц. Последствия дефицита соли, так называемой гипонатриемии, варьируются от головных болей, тошноты и апатии до судорог.Что происходит, когда вы едите слишком много соли?Постоянная жажда: после соленой пищи быстро появляется жажда. Организму срочно нужна жидкость для восстановления водно-солевого баланса.Одутловатое лицо: если ваше лицо опухло, когда вы просыпаетесь, это может быть связано с потреблением соли. Слишком много соли связывает воду в организме, которая затем накапливается в клетках.Увеличение веса: если вы потребляете много соли, вы обнаружите, что число на весах увеличивается. Однако это не жировая прокладка, а задержка воды.Нарушение вкусовых рецепторов: если вы продолжаете добавлять соль в пищу, вам потребуется все больше и больше соли для улучшения вкуса. Вкусовые рецепторы притупляются. В результате простая еда, такая как свежие овощи, быстро становится безвкусной.Головные боли: у головных болей может быть много причин, одна из которых — слишком много соли. Соль вызывает расширение кровеносных сосудов, что может вызвать жжение или пульсацию в висках.Камни в почках: кристаллы могут образовываться в моче из-за слишком большого количества соли и недостатка воды. Соли накапливаются друг над другом, так что со временем могут образовываться болезненные камни в почках.