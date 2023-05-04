Боль в мышцах укажет на проблемы с органами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если внимательно прислушиваться к своему организму, можно заметить сигналы о развитии заболеваний задолго до появления характерных симптомов. Тестируя собственные мышцы, легко определить проблемные места, предотвратить сбой в работе внутренних органов и систем.Существует целое направление прикладной кинезиологии, которое с научной точки зрения рассматривает мышечные боли как симптом тяжелых заболеваний. Это полезные методы диагностики, сочетающие принципы мануальной терапии и тестирование мышц с помощью раздражителей.Как тестировать мышцы: основы диагностикиВрачи, работающие с новой техникой кинезиологии, объясняют, что ежесекундно мозг получает тысячи сигналов от каждой мышцы. Он анализирует ее состояние, степень растяжения и сопротивления. Если какая-то группа ослаблена длительное время, возникает общий дисбаланс в организме. Их работу пытаются заменить мышечные волокна на противоположной стороне тела, что провоцирует гипертонус и перенапряжение.Изменение мышечного тонуса – сигнал для мозга о нарушении здоровья. Врач может определить наиболее ослабленные группы, и проанализировать, какие органы расположены рядом, что повлияло на снижение работы организма. Он оценивает, как они реагируют на повышенную нагрузку, оказывают ли сопротивление при раздражении.К примеру, при тестировании дельтовидной мышцы, можно выявить нарушение артериального давления. Для этого необходимо вытянуть руку на уровень плеча, медленно сложить и нажать на точку под ключицей. Через несколько секунд врач надавливает на руку, оценивая степень сопротивления. Если она не выдерживает легкого нажатия, у человека повышен риск гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Работу организма и оценку напряжения мышц врачи сравнивают с диагностикой автомобиля. Он длительное время служит без сбоя, но без проведения регулярной проверки масла и двигателя рано или поздно начнутся поломки. Чем больше владелец оттягивает профилактику, тем сложнее и дороже будет ремонт авто. Так происходит и с телом человека, которое требует постоянной самодиагностики для предотвращения тяжелых болезней.Связь мышц и внутренних органов человекаВ человеческом организме тысячи мышц, многие из которых нервными окончаниями связаны с внутренними органами. При появлении гипертонуса обратите внимание на возможные проблемы со здоровьем:При слабых мышцах на внутренней стороне ног часто возникают проблемы с кишечником, колиты, дисбактериоз и хронические запоры.Плоскостопие указывает на слабость мышц тазового дна, нарушение работы мочеполовой системы. У женщин часто возникает опущение матки, воспаление фаллопиевых труб.При слабых мышцах спины, опущении плеч вперед нередко выявляется взаимосвязь с болезнями желудка, появлением язвы, гастритов, несварения.Ослабленные подколенные мышцы, хруст в коленях может на ранней стадии указывать на воспаление желчного пузыря, формирование в них камней.Слабые ягодичные мышцы наблюдаются при патологиях почек, яичников, мочеполовой системы, импотенции у мужчин.Атония или пониженный тонус мышечного каркаса спины может показать, что нарушена работа сердца, коронарных артерий, бронхов и легких.Портняжная мышца теряет тонус при предрасположенности к болезням надпочечников, нарушении выработки гормонов стресса, развитии опухоли.Флексоры шеи связаны с гайморовыми пазухами человека, часто дают гипертонус при хроническом гайморите, тонзиллите, рините.При заболеваниях пациенты приглушают боль, но она возвращается при очередном рецидиве. Диагностика мышечного напряжения позволяет обнаружить причину. К примеру, выявить патологию тонкой кишки можно только с помощью дорогостоящих обследований, компьютерной томографии. Мануальному специалисту достаточно внимательно прощупать мышечный корсет области живота, чтобы выделить участки с пониженным тонусом и правильно определить болезнь без сканирования и анализов.Методику прикладной кинезиологии сложно освоить самостоятельно. Но регулярное самообследование тела поможет выявить напряженные или ослабленные мышцы, предположить болезни и воспаления в будущем. Это важная мера профилактики, которая предотвращает осложнения на ранней стадии.