«Можно просто задохнуться»: Врач Ярцева предупредила россиян о возвращении серьезной инфекции из СССР
Ирина Ярцева отмечает, что причина возвращения опасного заболевания достаточно проста: если во времена Советского Союза все граждане страны обязательно прививались от дифтерии, то сегодня число не привитых людей резко сократилось. Кроме того, в Россию начали приезжать жители Средней Азии, на территории которой обязательная вакцинация и вовсе была отменена.
При этом, говорит специалист, наибольшую опасность заболевание представляет для детей. Они сейчас активно ходят в детские сады, где могут подхватить болезнь, а после и распространить инфекцию. Поэтому к вопросу вакцинации от дифтерии следует подходить очень серьезно.
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