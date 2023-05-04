«Можно просто задохнуться»: Врач Ярцева предупредила россиян о возвращении серьезной инфекции из СССР

По словам телеведущего Александра Мясникова, в РФ все чаще начали появляться случаи заболевания дифтерией – болезни, которую во времена СССР удалось побороть благодаря массовой вакцинации. В интервью для «Народные Новости» врач-иммунолог Ирина Ярцева объяснила причины возрождения дифтерии и назвала группы людей, которые находятся в зоне риска.Ирина Ярцева отмечает, что причина возвращения опасного заболевания достаточно проста: если во времена Советского Союза все граждане страны обязательно прививались от дифтерии, то сегодня число не привитых людей резко сократилось. Кроме того, в Россию начали приезжать жители Средней Азии, на территории которой обязательная вакцинация и вовсе была отменена.При этом, говорит специалист, наибольшую опасность заболевание представляет для детей. Они сейчас активно ходят в детские сады, где могут подхватить болезнь, а после и распространить инфекцию. Поэтому к вопросу вакцинации от дифтерии следует подходить очень серьезно.