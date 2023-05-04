Кардиолог Панова объяснила, когда из-за одышки нужно обращаться к врачу

В некоторых случаях проблемы с дыханием требуют незамедлительного обращения к врачам.Дыхание является механической, но в то же время очень сложной функцией тела, связанной с работой мозга, сердца, мышц, нервов, дыхательных путей, а также с психологическими факторами (например, стрессом). Нарушения дыхания, одышка могут означать, что возникли проблемы с функционированием любого из вышеперечисленных органов, сообщила врач-кардиолог Анна Панова.«Одышка может быть тревожным сигналом болезней сердца и легких, таких как ХОБЛ, эмфизема, легочный фиброз, легочная эмболия. Кроме того, одышку могут вызывать заболевания почек и неврологические расстройства», - уточнила Панова.Кардиолог объяснила, когда из-за одышки нужно обращаться к врачу«Если одышка сопровождается болью в груди, челюсти или плечах, и при этом человек обильно потеет, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как это может быть сердечный приступ».Часто возникающие приступы одышки также являются серьезным поводом записаться на прием к врачу.Как себе помочь при одышке.Если это происходит в помещении, то нужно обеспечить приток свежего воздуха, открыть окно, переместиться туда, где более свежо.Ослабить одежду, освободиться от аксессуаров, которые могут мешать дышать.Стараться делать глубокие вдохи через равные промежутки времени.