JAGS: пользование интернетом более 6 минут в день снижает риск деменции после 50 лет

Американскими специалистами проведено исследование влияния использования интернета людьми в возрасте 50+. Выяснилось, что эта практика помогает отсрочить деменцию и даже снизить риски ее возникновения. Есть и одно но…Иисследование провели эксперты Нью-Йоркского университета. Оно охватило свыше 18 тысяч взрослых в возрастном диапазоне от 50 до 65 лет. На момент старта эксперимента все были здоровы. В процессе исследования деменция была диагностирована у 4,7% наблюдаемых. В сравнении с обычными людьми, не занимающимися общением в Сети, это вдвое меньше.Наименьший риск развития недуга, отмечают эксперты, был у тех испытуемых, что использовали интернет не менее 6-10 минут в сутки. Интересно, что такая корреляция была одинаковой у самых разных добровольцев, независимо от социального статуса, пола и расовых различий.Онлайн-взаимодействие действительно помогает сохранять и отчасти развивать когнитивные возможности. Что снижает риски возрастных недугов. Есть и одно но: передозировка присутствия в Сети тоже несет свои проблемы. Но эта сторона вопроса пока еще слабо изучена, ждет своих исследователей.