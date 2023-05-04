JAGS: пользование интернетом более 6 минут в день снижает риск деменции после 50 лет
Иисследование провели эксперты Нью-Йоркского университета. Оно охватило свыше 18 тысяч взрослых в возрастном диапазоне от 50 до 65 лет. На момент старта эксперимента все были здоровы. В процессе исследования деменция была диагностирована у 4,7% наблюдаемых. В сравнении с обычными людьми, не занимающимися общением в Сети, это вдвое меньше.
Наименьший риск развития недуга, отмечают эксперты, был у тех испытуемых, что использовали интернет не менее 6-10 минут в сутки. Интересно, что такая корреляция была одинаковой у самых разных добровольцев, независимо от социального статуса, пола и расовых различий.
Онлайн-взаимодействие действительно помогает сохранять и отчасти развивать когнитивные возможности. Что снижает риски возрастных недугов. Есть и одно но: передозировка присутствия в Сети тоже несет свои проблемы. Но эта сторона вопроса пока еще слабо изучена, ждет своих исследователей.
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