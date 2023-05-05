Дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфин: химия счастья — как заставить работать нужные гормоны

В чем секрет счастья? Как научиться контролировать и провоцировать радостные чувства? Ответ знает профессор Лоретта Бройнинг, автор книг о гормонах счастья.Гормоны счастья не работают бесперебойно: ненадолго включаясь, когда возникает соответствующая ситуация, они рассасываются после выполнения своей функции. Поэтому перепады настроения не стоит рассматривать как патологию или болезнь, это нормальные изменения эмоционального состояния, связанные с внутренними процессами организма. С точки зрения эволюции приподнятое настроение не может быть целью. Главная задача — выжить.В МИРЕ ЖИВОТНЫХПроцессы, протекающие в организме, аналогичны тем, что происходят у млекопитающих. Лоретта Бройнинг на примере животного мира рассмотрела работу каждого гормона, чтобы показать, для чего по задумке природы были созданы те или иные биологически активные вещества.ДофаминДофамин связан с предвкушением награды. В мире животных это прежде всего пища. Гормон выделяется, когда еда оказывается в поле зрения животного, но до нее еще нужно добраться. Он способствует высвобождению энергии, которая расходуется на погоню за жертвой, и дает психологическое подкрепление до тех пор, пока цель не будет достигнута.ОкситоцинОкситоцин также известен как гормон любви и привязанности. Если описать его одним словом, то это — доверие. В мире млекопитающих особь, подпускающая к себе кого-то достаточно близко, рискует оказаться съеденной. Физический контакт возможен только при наличии высокого доверия. В царстве животных для выживания необходима поддержка стада.Поэтому мозг награждает хорошими эмоциями за пребывание внутри группы себе подобных, в безопасности, и эта награда — окситоцинНо возникает сложная дилемма: остаться внутри коллектива и делить еду на всех или в одиночку отправиться к плодородным пастбищам? Стоит отбиться от стада, как уровень окситоцина падает.СеротонинСеротонин связан с удовольствием от доминирования в стаде. Тысячелетиями соседствуя с животными, люди постоянно отмечают высокий уровень конкурентной борьбы среди них. Более удачливые особи получают больший репродуктивный выбор, большее количество еды и оставляют больше потомков. Близость победы вызывает приятные чувства, обусловленные выработкой серотонина.Однако не стоит связывать этот гормон с агрессивным поведением, он — маркер спокойной уверенности в превосходстве и силе. Если обезьяна тянется к банану, значит, она уверена, что сможет одолеть конкурентов, претендующих на тот же плод.ЭндорфинЭндорфин помогает скрыть боль и выжить в чрезвычайных ситуациях. Его можно сравнить с морфином внутреннего производства. Гормон вырабатывается только тогда, когда животное переступает болевой порог. Зебра, раненная хищником, благодаря эндорфину может бежать еще 15 минут, пока ее не настигнет осознание боли. Таким образом она получает шанс на спасение.В МИРЕ ЛЮДЕЙНедолговечность и ограничения гормонов превращают жизнь в череду взлетов и падений настроения. Стараясь стимулировать выработку этих гормонов, мы неосознанно используем старые рецепты, нервные проводящие пути, которые позаимствованы из детства.Большая часть привычек закладывается до восьми лет и в пубертатный период. Это связано с высокой концентрацией миелина, который защищает нейроны, поэтому нам кажется, что все получается легко и быстро.К сожалению, во взрослой жизни прежние проверенные пути перестают приводить к выработке гормонов счастья. Но мы не хотим от них отказываться, потому что прокладывание новых путей отнимает много сил. Если представить мозг как джунгли, состоящие из нейронов, то прорубить тропу — задача не из легких. Даже если сегодня вам это удалось, завтра она может вновь зарасти.Но если вы путешествуете одним путем каждый день, то в конце концов сможете протоптать дорожку, двигаться по которой будет прощеКонечно, у вас не получится автострада. В этом разница между ребенком и взрослым: во взрослой жизни нужна смелость, чтобы прорубить небольшие дорожки, в то время как в детстве запросто можно натолкнуться на скоростную магистраль.Это не означает, что весь прошлый опыт, полученный в детстве, нужно забыть. Его необходимо постоянно пересматривать и оставлять то, что работает. Давайте разберемся, как проложить новые нервные пути.ДофаминЧтобы создать дофаминовый контур, нужно выбрать цель и идти к ней небольшими шагами. Двигаясь в правильном направлении, вы будете испытывать приятные чувства. Дабы развеять сомнения тех, кто все перепробовал, но не добился прогресса, Лоретта Бройнинг предлагает посмотреть ролик о горных козлах, которые взбираются по пологой и на первый взгляд неприступной скале, упрямо переступая шаг за шагом.Не всегда легко сдвинуться с мертвой точки, поэтому стоит ставить сразу три цели: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочнуюЕсли вы чувствуете, что движение к какой-то цели полностью остановилось, переключайтесь на другую и вновь получайте приятные дофаминовые эмоции. Для выработки гормона достаточно маленьких шагов по направлению к цели.ОкситоцинОкситоциновые связи создаются благодаря постепенному движению в сторону укрепления доверия. Здесь тоже достаточно маленьких шагов. Существует убеждение, что полезно улыбаться незнакомым людям и обнимать их. Но автор отмечает, что этот совет стоит воспринимать с изрядной долей сомнения. Ведь мы помним, что в животном мире ключевую роль играет чувство защищенности. Люди, которых вы видите в первый и последний раз, едва ли помогут и защитят в будущем.Важно укреплять отношения с близкими, убедиться, что они будут рядом в трудный момент, не оставят без внимания и поддержкиВыстраивание доверия — сложный процесс. Решиться на большой шаг страшно, но, предпринимая регулярные попытки, пусть и незначительные, вы сможете добиться желаемого и получить впрыск окситоцина.Классический пример: пара в разводе, которой надо договориться о дальнейшем взаимодействии ради общих детей. Соглашаясь на минимальные уступки с каждой стороны, люди шаг за шагом идут навстречу друг другу.СеротонинМы помним, что источник серотонина — уверенность в собственном превосходстве. У многих есть старые рецепты, которые эффективно работали в детстве. Например, спортивные достижения. Но взрослая жизнь сложна, потому что достижения прошлого уже никого не интересуют.Кроме того, нам всем хочется чувствовать себя важными и уникальными. Но это невозможно. Лучшее, что вы можете сделать, это постоянно повторять себе, что нет трагедии в том, что сейчас минута славы не у вас, а у кого-то другого.Не обязательно ждать, когда мир признает вашу уникальность: выделив несколько сильных сторон, самостоятельно празднуйте превосходствоТрижды в день тратьте по одной минуте на то, чтобы сфокусироваться на своих преимуществах. Оставшуюся часть времени можете продолжать переживать по поводу собственных слабостей и сильных сторон других людей.Еще один совет: не сравнивайте себя с другими. Будьте уверены, внутренний млекопитающий будет постоянно вас к этому подталкивать. Но достаточно помнить, что переживания, которые вы испытываете, всего лишь наследство от поведения древних животных. Напоминайте себе, что это не критично, так работает мозг.ЭндорфинК счастью, человеку не нужно себя калечить, чтобы получить «эндорфиновый кайф». Немного гормона вырабатывается от смеха и мизерное количество — от любой физической активности.