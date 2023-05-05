Эндокринолог Михалева: избыток витаминов чреват токсическим гепатитом

Врач Оксана Михалева: избыток витаминов небезопасен для здоровья, он может привести к проблемам с печенью.По словам эндокринолога Оксаны Михалевой, несоблюдение рекомендуемых дозировок витаминов чревато появлением опасных нарушений. В частности, это повышает риск токсического гепатита.«Сейчас участились случаи токсических гепатитов, то есть у людей развивается воспаление печени – гепатит, который может приводить к очень печальным последствиям. Поэтому нужно быть очень осторожными при приеме больших доз витаминов», - цитируют врача «Известия».Также Михалева предупредила об опасности избытка витамина Д, Злоупотребление им может стать причиной кальцификации тканей, органов. Если процессу подвергаются почки, человек становится подвержен почечнокаменной болезни. Если сосуды – они становятся менее эластичными и склонными к повреждению.Медик посоветовала не принимать бездумно и витамин К, поскольку его повышенные дозы стимулируют свертываемость крови, из-за чего увеличивается вероятность тромбозов. Кроме того, не следует необоснованно принимать витамин А – в большом количестве он становится провокатором различных патологий.«Водорастворимые витамины также могут оказывать негативное действие при переизбытке. В частности, витамин С в больших дозах усиленно выводится почками, связываясь в них с кальцием, и может стать причиной образования оксалатных камней в почках», - добавила специалист.