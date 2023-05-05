О чём говорит запах ацетона изо рта

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Если изо рта начинает пахнуть ацетоном, значит, в крови накопилось много кетоновых тел. Так называют вещества, которые являются конечным продуктом метаболизма жиров, если вместо привычной глюкозы мышцы начнут их использовать для производства энергии. Кетоны — кислоты по химической структуре. Они приводят к ацидозу в организме, или смещению рН крови в кислую сторону.Запах ацетона — не очень хороший признак. Ведь из?за накопления кетонов в крови могут возникнуть камни в почках и нарушения работы сердца, а также увеличиться хрупкость костей. Кроме того, у некоторых людей появляется усталость, раздражительность и ухудшается мышление.Кетоацидоз может развиться по разным причинам. Вот они.1. Вы сидите на кетодиете или голодаетеВ обоих случаях в организм прекращает поступать глюкоза.При кетодиете человек ест много белковой пищи, например нежирного мяса или яиц, и мало некрахмалистых овощей, в которых в основном содержится неперевариваемая клетчатка. Поэтому организм вынужден сжигать жиры, чтобы получить необходимую для себя энергию. Человек при этом худеет, но у него повышается уровень кетоновых тел в крови и появляется запах ацетона изо рта. Обычно это происходит, если в организм поступает менее 100 г углеводов в день.Аналогичный механизм включается и при полном голодании.Что делатьЕсли на фоне кетодиеты появилась усталость, запах ацетона изо рта, боль в мышцах, стоит вернуться к прежнему режиму питания или съесть хотя бы что?то сладкое. А дальше — обсудить с терапевтом или диетологом, можно ли продолжать сидеть на диете или это опасно для организма.А тем, кто голодает, нужно под контролем врача постепенно восстановить питание, начиная с лёгкой пищи.2. Вы усиленно занимаетесь спортомПри интенсивных тренировках мышцы сжигают глюкозу и жир. Но если у человека в организме нет запасов углеводов, тело будет метаболизировать только жиры и образовывать кетоновые тела. А в выдыхаемом воздухе в результате появится запах гнилых яблок, или ацетона.А у тех, кто болен сахарным диабетом, во время занятий уровень глюкозы быстро падает и тоже запускается сжигание жиров.Что делатьВ целом это не опасно, но лучше перед тренировкой съесть что?нибудь содержащее простые углеводы, например макароны, крекер или сладкий батончик.А людям с диабетом первого типа не стоит упражняться, если концентрация глюкозы в крови выше, чем 250 мг/дл, и уже присутствуют кетоновые тела. Сначала им нужно правильно подобрать лечение с наблюдающим их врачом.3. Вы злоупотребляете алкоголемОбычно запах ацетона появляется, если за один раз выпить много спиртного. При этом в организме также запускается механизм расщепления жиров вместо глюкозы. Если же человек вдобавок истощён, то процесс этот более выраженный.Для алкогольного кетоацидоза характерны такие симптомы:тошнота и рвота;боль в животе;чувство тревоги или спутанность сознания;утомляемость;глубокое, затруднённое, учащённое дыхание;потеря аппетита;признаки обезвоживания, такие как головокружение и жажда.Что делатьЕсли появились признаки кетоацидоза после распития спиртного, нужно вызвать скорую помощь. Обычно такие люди попадают в больницу. Медики должны назначить капельницы с глюкозой, чтобы восстановить уровень сахара в крови и водный баланс, витаминные препараты и лекарства для лечения абстинентного синдрома. Так называется состояние, связанное с прекращением употребления алкоголя.А в идеале после основной терапии стоит найти способ полностью отказаться от выпивки.4. Вы страдаете сахарным диабетомОбычно кетоацидоз развивается при диабете первого типа, когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулин для усвоения глюкозы. Сначала кетоновые тела обнаруживают в моче при помощи домашнего теста, а затем появляется запах ацетона. Это плохой сигнал, который говорит о том, что у человека скачет уровень глюкозы в крови.При сахарном диабете второго типа функция поджелудочной сохранена, поэтому кетоновые тела не образуются в избытке.Диабетический кетоацидоз можно распознать по симптомам, которые появляются в течение 24 часов. Вот они:чрезмерная жажда;учащённое мочеиспускание;тошнота и рвота;боль в животе;слабость или повышенная утомляемость;сбивчивое дыхание;спутанность сознания.Что делатьСрочно звонить в скорую, если у больного диабетом появился запах ацетона изо рта и особенно если он потерял сознание. Иначе человек может впасть в кому или у него начнётся отёк мозга, а затем наступит смерть.Для лечения кетоацидоза при диабете применяют инъекции инсулина, а также при помощи капельниц восстанавливают водно?солевой баланс.