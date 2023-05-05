Эти семь привычек помогут быстро добиться плоского живота после 50 лет

Похудеть можно в любом возрасте, заверяют диетологи. Главное — знать, как правильно это делать, а еще воспользоваться некоторыми хитростями.Чем старше мы становимся, тем сложнее избавиться от лишних килограммов. Особенно тяжело дается привести в норму живот и бедра, там у женщин усиленно копится жирок. Такие изменения в теле мало кого устраивают, плюс ко всему жир на животе может сильно навредить здоровью. Если он скопился вокруг внутренних органов, то повышается резистентность к инсулину, следовательно, растет риск сахарного диабета.Диетолог Эмили Гудсон рассказала, как избавиться от надоевшего животика.Занимайтесь кардиоТренировка должна быть интервальной. Например, вы 40 секунд делаете какое-то упражнение (прыжки или выпады), а потом 20 секунд отдыхаете. И так всю тренировку — тут без таймера точно не обойтись.Если не нравится заниматься в зале или дома, то заменить тренировки можно ездой на велосипеде, плаванием, главное — соблюдать те самые интервалы.Ешьте больше клетчаткиЧем больше человек ест клетчатки, тем меньше у него накапливается висцерального жира. Без нее во время похудения точно не обойтись. Клетчатка помогает чувствовать себя сытым гораздо дольше, при этом вы не будете страдать от дефицита калорий, вгоняя свой организм в сильный стресс.Взрослый человек должен съедать 30 граммов клетчатки в день из расчета, что в целом его суточной рацион составляет около 2000 калорий (это примерно 400 граммов продуктов, содержащих пищевые волокна).овощи;фрукты;сухофрукты;цельнозерновые;крупы;орехи.Увеличьте порцию белка«Было также доказано, что белок ускоряет обмен веществ, потому что организму требуется больше усилий для его переваривания. Кроме того, белок важен для поддержания мышечной массы в периоды потери веса», — говорит Эмили Гудсон.Не пейте сладкую газировкуА также соки, энергетические напитки и кофе, в котором много сливок и сиропов, — все это может навредить фигуре сильнее, чем обычная шоколадка или печенье.«Попробуйте заменить фруктовые соки цельными фруктами, чтобы воспользоваться преимуществами добавленной клетчатки, а вместо газированных напитков утоляйте жажду низкокалорийными ароматизированными газированными водами», — предлагает Гудсон.Считайте калории 1-2 неделиНе нужно постоянно складывать в уме цифры и переживать: а сколько же я сегодня съела? Диетологи говорят, что достаточно 7-14 дней, чтобы человек понял, сколько примерно калорий он употребляет в день. Чтобы похудеть, нужно снизить привычную норму лишь на 200-300 ккал. Это не так много, не стоит урезать свой рацион наполовину, а потом мучиться от чувства голода.ВысыпайтесьХроническое недосыпание может нанести вред здоровью. Исследования показывают, что лишение сна может даже вызвать чувство голода, влияя на гормоны, которые повышают аппетит и способствуют увеличению веса. Отсюда и все проблемы с тем, что похудеть никак не получается.Ложитесь спать в одних сутках, а просыпайтесь в других. Сон должен быть 7-8 часов, причем в комнате должно быть темно и прохладно.Пейте больше чистой водыТак вы тоже можете продлить себе чувство сытости. Плюс ко всему разгоните метаболизм — вода очень нужна нашему организму для поддержания различных процессов, в том числе и для того, чтобы худеть.Некоторым может быть трудно пить больше воды, чем они привыкли.