Терапевт Раменский: кофеин и соль могут сильно вредить здоровью почек

Врач-терапевт Павел Раменский рассазал о самых вредных для почек продуктах и напитках.Терапевт Раменский напомнил в интервью, насколько важно для организма хорошее здоровье почек. Работа этого органа способствует очищению крови от токсичных компонентов, поддерживает необходимо соотношение минеральных веществ и уровень воды.«Некоторые продукты и вредные привычки убийственно воздействуют на почки», - предупредил специалист.В беседе с порталом News.ru врач Раменский уточнил, что здоровью почек сильно вредит избыток в меню соли –«Избыточная соль провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки».Кроме того, добавил врач, на состоянии почек негативно сказывается большое количество кофеина, который содержится не только в кофе.«Напитки с кофеином провоцируют образование камней в почках».Терапевт Раменский заметил, что почки страдают от недостаточного увлажнения организма и в связи с этим призвал с осторожностью употреблять алкоголь. Спиртные напитки способствуют обезвоживанию, повышающему риск почечнокаменной болезни.