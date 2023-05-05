Диетолог Пономарева назвала фрукты и овощи, которые приведут вас к долголетию

Овощи и фрукты богаты полезными для здоровья витаминами, минералами и, прежде всего, растительными веществами. Идеально подходит для здорового долголетия.Самое мощное противоядие от болезни старения, которое мы можем дать себе, — это диета на основе овощей. Если быть точнее: на 80 процентов растительного происхождения.В овощах есть много вторичных растительных веществ, которые полностью отсутствуют в продуктах животного происхождения и которые укрепляют наши клетки.Что такое фитохимические вещества?На сегодняшний день известно около 100 000 вторичных растительных веществ, 8 000 из них представляют интерес для нас, людей, в основном это полифенолы. Некоторые красители: желтые, красные, синие — привлекают или отпугивают насекомых. Другие формируются растениями, находящимися в состоянии стресса: грибки, бактерии, засуха, жара, недостаток воды."Например, ресвератрол в кожуре винограда защищает от грибковых поражений. Другие действуют как защита от прожорливых насекомых — например, сульфорафан, содержащийся в брокколи", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.В нашем организме эти вещества естественным образом оказывают совсем другое действие, чем в винограде или брокколи. Например, говорят, что ресвератрол стимулирует некоторые из наших ферментов долголетия, особенно сиртуины.Фрукты и овощи для здоровой "клеточной подготовки"Фрукты и овощи работают, защищают, укрепляют нашу клеточную форму. С приятными последствиями, такими как снижение артериального давления, предотвращение деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, артроза и остеопороза.Изолированные полифенолы в таблетированной форме кажутся менее эффективными, чем так называемый фитокомплекс — взаимодействие многих сотен активных ингредиентов в свежих продуктах."Среди лидеров среди различных видов овощей первое место занимает мангольд, за ним следуют краснокочанная капуста и фенхель. А среди фруктов есть малосахаристые темные: бузина, черная смородина, ежевика. Топ-3 бобовых: чечевица, черная фасоль, фасоль".