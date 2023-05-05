Домашние занятия йогой снижают тревогу и улучшают память

Ученые из Института передовых наук и технологий Бекмана выяснили, что домашняя йога снижает тревогу, улучшает кратковременную память.Ученые разработали восьминедельный онлайн-курс йоги для людей, испытывающих стресс и работающих по стандартному графику. Они практиковались три раза в неделю, сначала с онлайн-инструкторами, а затем их стали поощрять заниматься самостоятельно. Йога отличалась активной сменой асан (позиций).Исследователи хотели узнать, может ли изучение новых цепочек последовательностей йоги улучшить рабочую память, подобно тому, как изучение нового танца приносит пользу мозгу. Как отметили ученые, активная смена асан вместо статистичной йоги теоретически могла бы улучшить способность людей концентрироваться на задачах в повседневной жизни.Результаты показали общее снижение стресса и беспокойства. Кроме того, у участников улучшилась кратковременная рабочая память. Другим обнадеживающим результатом стала исключительно положительная реакция участников."Наше исследование исследует сложные движения — не только езду на велосипеде или ходьбу по прямой, но и многоплоскостные движения, которые требуют немного по-другому ориентироваться в пространстве и осознавать движение, технику и дыхание", - объяснили ученые.