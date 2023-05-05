Какие заболевания могут вызвать овощные соленья

Ни один праздник не обходится без овощных соленьев на столе. Это — отличная закуска, которая подходит под любое блюдо и напиток. Кроме того, у каждого дома есть закатанные банки на зиму с разносолами.Однако это любимая закуска может быть опасна из–за большого количества соли.В КНР также любят употреблять соленья, поэтому ученые из этой страны решили провести исследование о влиянии разносолов на организм.Объектом исследования стали показатели здоровья жителей Китая. Всего было проанализировано 440 анкет людей, возраст которых составил от 30 до 79 лет. Все они вели обычный образ жизни и их рацион ничем не отличался от того, что употребляют другие жители КНР.Создать исследование о соленьях ученых направило то, что большинство экспертов исследуют пользу свежих овощей и фруктов. Она уже доказана, поэтому ученые в Китае стали рассматривать соленые овощи как предмет исследования.За время исследования ученые зафиксировали более 28 тысяч смертей. Они пояснили, что употребления солений не было связано с риском высокой смертности. Однако выяснилось, что наличие большого количества соли в рационе может привести к другим заболеваниям.Одним из таких ученые назвали гипертонию. Они отметили, что из-за скопления соли почки начинают работать не так продуктивно, как должны. Из-за этого в организме продолжает накапливаться соль, сбивая водный баланс. От этого страдает сердечно-сосудистая система и появляется гипертония.Второе опасное заболевание — рак ЖКТ. Чаще всего те, кто употребляли большое количество соли, страдали от онкологии желудка и кишечника. Ученые связывают это с тем, что соль и рассол — раздражители слизистой внутренних органов. При частом употреблении они ослабляют иммунитет, микрофлору и могут способствовать появлению воспалений.