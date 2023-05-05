Какие заболевания могут вызвать овощные соленья
Однако это любимая закуска может быть опасна из–за большого количества соли.
В КНР также любят употреблять соленья, поэтому ученые из этой страны решили провести исследование о влиянии разносолов на организм.
Объектом исследования стали показатели здоровья жителей Китая. Всего было проанализировано 440 анкет людей, возраст которых составил от 30 до 79 лет. Все они вели обычный образ жизни и их рацион ничем не отличался от того, что употребляют другие жители КНР.
Создать исследование о соленьях ученых направило то, что большинство экспертов исследуют пользу свежих овощей и фруктов. Она уже доказана, поэтому ученые в Китае стали рассматривать соленые овощи как предмет исследования.
За время исследования ученые зафиксировали более 28 тысяч смертей. Они пояснили, что употребления солений не было связано с риском высокой смертности. Однако выяснилось, что наличие большого количества соли в рационе может привести к другим заболеваниям.
Одним из таких ученые назвали гипертонию. Они отметили, что из-за скопления соли почки начинают работать не так продуктивно, как должны. Из-за этого в организме продолжает накапливаться соль, сбивая водный баланс. От этого страдает сердечно-сосудистая система и появляется гипертония.
Второе опасное заболевание — рак ЖКТ. Чаще всего те, кто употребляли большое количество соли, страдали от онкологии желудка и кишечника. Ученые связывают это с тем, что соль и рассол — раздражители слизистой внутренних органов. При частом употреблении они ослабляют иммунитет, микрофлору и могут способствовать появлению воспалений.
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