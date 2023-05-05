Российский диетолог рассказала о похудении после родов

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, возможно ли быстро сбросить лишний вес после родов.Российский медик пояснила, что во время беременности набирать вес – это нормально. Однако после появления малыша на свет женщине не стоит ожидать стремительного похудения.– Но тем не менее, вес будет уходить естественным путем, пройдет задержка жидкости. Однако надеяться на то, что она будет такой же, как была буквально до зачатия – не стоит. Поскольку пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения, – цитирует СМИ врача.Чтобы молодая мама быстрее избавилась от лишних килограммов, Соломатина посоветовала подобрать правильное питание вместе с врачом. А после завершения грудного вскармливания женщина может вернуться к занятиям спортом. Задумываться об операциях ради похудения не следует. По словам врача, лучшая операция – это та, которой не было.