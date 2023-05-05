Российский диетолог рассказала о похудении после родов
Российский медик пояснила, что во время беременности набирать вес – это нормально. Однако после появления малыша на свет женщине не стоит ожидать стремительного похудения.
– Но тем не менее, вес будет уходить естественным путем, пройдет задержка жидкости. Однако надеяться на то, что она будет такой же, как была буквально до зачатия – не стоит. Поскольку пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения, – цитирует СМИ врача.
Чтобы молодая мама быстрее избавилась от лишних килограммов, Соломатина посоветовала подобрать правильное питание вместе с врачом. А после завершения грудного вскармливания женщина может вернуться к занятиям спортом. Задумываться об операциях ради похудения не следует. По словам врача, лучшая операция – это та, которой не было.
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