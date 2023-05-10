Откуда берётся одышка и когда она опасна

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Одышка - это ощущение нехватки воздуха или затрудненное дыхание. Она может возникнуть из-за многих причин, включая физическую нагрузку, стресс, аллергии, болезни дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания и другие состояния.Одышка может быть опасна, если она является признаком серьезного заболевания, требующего немедленного медицинского вмешательства.Взрослый человек делает до 20 вдохов в минуту или около 30 тысяч в день. Если вы здоровы, спокойны, не перегружены физическими активностями, этого хватает, чтобы организм не испытывал недостатка в кислороде.Но иногда кислорода перестаёт хватать. И первый признак этого — одышка.Как возникает одышкаПервыми недостаток кислорода фиксируют лёгкие и сердце. Поняв, что становится как-то душновато, они с помощью блуждающего нерва передают сигнал в мозг. Тот, в свою очередь, активирует респираторный центр, который ускоряет дыхательные сокращения. Не осознавая того, мы начинаем дышать чаще.Когда уровень кислорода в крови снова достигает нормы, лёгкие и сердце успокаиваются и перестают сигналить. Мозг выдыхает, респираторный центр снижает активность, и мы опять дышим размеренно и легко.В общем, с механизмом одышки всё ясно — это абсолютно здоровое явление. Но тут возникает другой вопрос: почему содержание кислорода в крови может падать? Причины можно разделить на условно нормальные и действительно опасные. Последних, к сожалению, больше.Когда одышка — это нормальноУ вас была физическая нагрузкаЭто самая популярная причина одышки. Активно работающие мышцы требуют массы кислорода, буквально высасывают его из крови. В результате концентрация О2 падает, а респираторный центр ускоряет темп дыхания.Что делатьЗамедлить скорость движения и позволить себе отдышаться. Учитывайте, что мышцы продолжают потреблять много кислорода даже после тренировки, будь то фитнес, силовые упражнения или пробежка за автобусом. Именно поэтому после подобной нагрузки нужно время, чтобы перевести дух.Если одышка при нагрузках возникает слишком быстро, это может свидетельствовать о недостаточной физической подготовке. Позаботьтесь о себе: займитесь фитнесом и больше ходите пешком.Вы переволновалисьДыхание становится чаще, когда вы беспокоитесь или чего-то сильно боитесь. Эмоциональные потрясения сопровождаются выбросом адреналина. Одно из побочных действий этого гормона: он заставляет мышечные волокна лёгких сокращаться активнее.Что делатьПостарайтесь успокоиться, уменьшить стресс. Как только уровень адреналина вернётся к норме, одышка исчезнет.У вас насморк и вы кашляетеВирус вызывает насморк и кашель. Заложенность носа и постоянные попытки откашляться приводят к тому, что с каждым вдохом вы получаете меньше кислорода, чем обычно. Организм реагирует на это, учащая дыхание. А если во время болезни вы ещё и активно двигаетесь, то одышка возникает быстрее, чем обычно.Что делатьОбратиться к терапевту, сдать анализы, которые подтвердят, что у вас ничего серьёзнее ОРВИ, и позволить себе выздороветь без лишних нагрузок.Вы много работаете сидяВряд ли вы держите осанку за рабочим столом. Скорее всего, горбитесь, подпираете голову рукой. Лёгкие при этом оказываются зажатыми, им сложнее вместить привычный объём кислорода. Поэтому дыхание может слегка учащаться, а одышка возникает при малейшей физической нагрузке.Если вы много сидите месяцами, а то и годами, мышцы спины привыкают к этому и будто застывают. А значит, лёгким сложно дышать уже в любом положении.Что делатьСледить за осанкой. Регулярно растягивать мышцы спины, плеч, шеи, грудной клетки.У вас анемияПростыми словами — вам не хватает железа. Чем меньше железа, тем ниже уровень гемоглобина — пигмента, который окрашивает кровь в красный цвет и одновременно отвечает за транспортировку кислорода к органам и тканям. Когда уровень гемоглобина снижается настолько, что организму перестаёт хватать О2, включается механизм, запускающий одышку: мы начинаем чаще дышать.Что делатьСдать анализы крови, чтобы убедиться, что дело именно в гемоглобине. А затем следовать рекомендациям терапевта. Скорее всего, врач предложит вам есть больше продуктов, богатых железом: печень, говядину, курицу и индейку, скумбрию, морскую капусту, гречку, геркулес, персики, груши, яблоки… Или пропишет лекарства.У вас лишний весНачнём с очевидного: чем больше у вас лишних килограммов, тем сложнее мышцам их двигать. Соответственно, любые перемещения становятся серьёзной физической нагрузкой, то есть самой популярной причиной одышки.Есть и ещё один ракурс: лишний вес может быть не только внешней, но и внутренней проблемой. Висцеральный жир окутывает и сжимает внутренние органы, в том числе сердце и лёгкие, и не позволяет вам нормально дышать.Что делатьИзбавляться от лишнего: заняться спортом, пересмотреть рацион, исключив из него фастфуд и всё жирное и добавив овощи, фрукты, постное мясо. С этой программой вам хватит и месяца.Есть хорошие новости: при похудении висцеральный жир уходит быстрее подкожного, так что от вызванной им одышки вы избавитесь даже раньше, чем начнёте нравиться себе в зеркале.Вы находитесь в душном, плохо проветриваемом помещенииТут всё ясно: в окружающем воздухе мало кислорода и, чтобы выйти на необходимый уровень О2 в крови, организм принимается усиленно дышать.Что делатьЧаще проветривайте помещение или, если такой возможности нет, несколько раз в день выходите на улицу за порцией свежего воздуха.Как понять, что одышка опаснаОдышка — опасный признак, если:Вам кажется, что вы задыхаетесь.Вы чувствуете боль или сдавленность в груди.Вместе с одышкой появляется холодный пот и слабость.Вы не понимаете, что могло вызвать одышку.Одышка появляется чаще, чем раньше. К примеру, вы каждый день поднимаетесь по лестнице в офис. Но в последнее время замечаете, что подъём даётся всё труднее: вам приходится пару раз останавливаться, чтобы перевести дух.Вы не можете сделать глубокий вдох.Одышка появляется на фоне повышенной температуры.На что могут указывать эти симптомыБолезни могут быть разными:Астма.Анафилактический шок.Инфаркт.Сгусток крови в лёгких (лёгочная эмболия).Удушье из-за попадания в дыхательные пути постороннего предмета.Повреждение лёгкого (пневмоторакс), вызванное разными причинами — от травмы грудной клетки до заболеваний, приводящих к разрушению лёгочной ткани.Нарушения в работе сердца.Хроническая обструктивная болезнь лёгких.Высокое кровяное давление в лёгких (лёгочная гипертензия).Сахарный диабет.Пневмония.Заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения.Рак лёгких и дыхательных путей.В некоторых случаях неожиданное появление одышки является единственным признаком бессимптомного инфаркта миокарда.Что делать, если одышка опаснаУчитывая разнообразие причин и тяжесть возможных последствий, одышку, которая кажется опасной, ни в коем случае нельзя игнорировать. Как можно быстрее обратитесь к врачу или вызовите скорую, если ситуация выглядит угрожающей (есть хоть один из перечисленных выше симптомов).Медик прослушает ваши лёгкие и сердце и назначит разные исследования: от общего анализа крови до рентгена, компьютерной томографии грудной клетки и электрокардиограммы. По результатам вам предложат лечение.Возможно, всё обойдётся и врач всего лишь посоветует подналечь на богатые железом продукты, заняться спортом и похудеть. Но зато вы будете уверены: одышка не угрожает здоровью и жизни. Это тот самый случай, когда лучше перебдеть.