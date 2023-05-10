Врач Алендеев: зефир относится к полезным видам сладкого

Врач Сергей Алендеев рассказал о сладостях, которые могут быть полезными в отсутствие сахарного диабета.По словам врача Сергея Алендеева, любители сладкого могут позволить себе употреблять его умеренные дозы, если у них отсутствуют специфические диагнозы – к примеру, они не болеют диабетом. Также медик назвал полезные виды сластей.Зефир. Натуральный зефир содержит пектин – вид клетчатки, способствующий уменьшению уровня холестерина, активизирующий выведение токсинов. Вдобавок это источник таких полезных микроэлементов как фосфор и кальций.«Зефир относится к тем полезным сладостям, которые улучшают работу мозга», - отмети врач Алендеев.Пастила. Она обеспечивает организм витаминами, магнием, железом и тем же пектином. Как и в случае с зефиром, полезной считается прежде всего натуральная пастила на яблочной основе. По словам медика,«пастила способна улучшить пищеварение, налаживает работу сердца и печени».Халва. Эксперт проинформировал, что в подсолнечной или арахисовой халве присутствуют важные для функций памяти, зрения и сердца витамины – витамин А, витамин В, витамин Е. Содержит халва и масла, которые способствуют моложавости кожи, сообщил Сергей Алендеев