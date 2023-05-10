Пятна на языке, отеки и еще 6 возможных признаков появления опухоли в организме

Чем раньше вы заметите любые сбои в работе организма, тем благоприятнее прогноз на излечение. Особенно это касается онкологии: на ранних стадиях можно победить болезнь раз и навсегда.Врачи давно сошлись во мнении: если бы каждый человек приучил себя проходить ежегодные плановые обследования и спешил к специалисту не только тогда, когда уже невозможно терпеть, то смертность от различных тяжелых заболеваний постоянно бы шла на спад. Рак — не исключение. Сейчас на ранних стадиях онкология успешно лечится, медики могут добиться полной ремиссии, и человек проживет еще долгие годы.Поэтому так важно отслеживать все, что происходит с вашим организмом. Любая «поломка» может предупреждать, что нужно не медлить и идти на прием к специалисту как можно скорее, говорит Иван Карасев.«Врач и доктор медицинских наук Кливлендской клиники Брайан Беркли рассказал, как определить раковые опухоли с помощью ощущений во рту. Он выделил несколько признаков страшного недуга, и я с ними согласен. Диагностику можно сделать и в домашних условиях», — говорит Иван Карасев.Следует обратить внимание на состояние ротовой полости. Изменения, которые происходят там, могут указать как на рак ротоглотки, так и на другой вид злокачественного новообразования.Вас точно должны насторожить следующие признаки:ноющая боль во рту, горле, которая не проходит больше двух недель;кровотечение из слизистой, которое тоже не перестает беспокоить вот уже 14 дней;не проходящий отек шеи;припухлость щеки или языка;обесцвеченная область во рту — вы заметили, что слизистая в каком-то месте стала явно светлее;подозрительные пятна на языке;постоянное чувство, будто что-то застряло в горле;изменения голоса — вы говорите либо выше, либо ниже.Важно! Не начинайте паниковать раньше времени. Если у вас присутствуют один или несколько перечисленных признаков, обратитесь к врачу за диагностикой организма, говорит Иван Карасев. Помимо онкологии такие симптомы могут вызывать еще многие состояния, даже нелеченый кариес. Во всем нужно разбираться и устранять проблему.