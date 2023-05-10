Терапевт Романенко назвала главную ошибку россиян при покупке лекарств

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Самостоятельный прием лекарств от высокой температуры является большой ошибкой, предупреждает терапевт Татьяна Романенко.Россияне любят заниматься самолечением, однако медик Романенко констатировала в интервью:«Самая главная ошибка, которую допускают люди, – это когда они занимаются самолечением, покупают лекарства без назначения врача».Терапевт обратила внимание на то, что разные патологические состояния могут проявляться одинаковыми симптомами. Заниматься поиском вызвавшего их нарушения должен исключительно врач.В частности, Татьяна Романенко предостерегла россиян от самостоятельной покупки лекарств для снижения высокой температуры. Специалистка подчеркнула, что человек может испытывать чувство жара иди лихорадки не толко из-за ОРВИ.«Температура также может быть признаком какого-то процесса в организме, который сначала нужно диагностировать. Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции», – сообщила терапевт «Москве 24».