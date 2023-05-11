Врач Захарова объясняет, почему ходить босиком полезно

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Вам нравится ходить босиком, но вы не уверены, действительно ли это полезно для здоровья? Врач объясняеет на что следует обратить внимание всем, кто ходит без обуви.По своей природе люди ходят босиком. Когда вы носите обувь, вы снижаете нагрузку на ноги. Иногда это может быть даже контрпродуктивно для ваших мышц. При ходьбе босиком мышцы стопы с каждым шагом пытаются приспособиться к новой поверхности. Это сохраняет вашу гибкость и одновременно тренирует чувство равновесия.Ходьба босиком: укрепляет мышцы стопы и иммунную систему"Стимулируется кровообращение, что может предотвратить более поздние заболевания и укрепить иммунную систему. Ходьба босиком особенно важна для детей, так как способствует развитию их стоп. Это единственный способ, которым их пальцы могут принять здоровое положение, а мышцы стопы могут вырасти, чтобы избежать плоскостопия", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Несмотря на множество преимуществ, следует быть осторожным. Обувь также защищает ваши ноги от травм. Детские ножки особенно чувствительны к горячему песку или асфальту.Если вы все еще хотите больше ходить босиком, вы можете попробовать это у себя дома или на специальных босоногих тропах. Босоножки также подойдут, так как они имеют тонкую гибкую подошву и защищают вашу ногу, почти как босиком.Ходьба босиком не обязательно приводит к образованию мозолей. Это помогает сделать кожу более упругой, не образуя мозолей.