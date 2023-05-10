Нутрициолог Строков: 3 варианта завтрака снижают уровень холестерина

По словам нутрициолога, замена основных продуктов для завтрака, таких как пшеничный хлеб и молочный йогурт, на более здоровую альтернативу может контролировать уровень холестерина.Высокий уровень холестерина может заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсультов. Летучая природа жирного вещества делает контроль за вашим уровнем в первую очередь и в центре внимания.В то время как потребление многих продуктов может привести к высокому уровню холестерина, некоторые варианты также могут выступать в качестве противоядия.Овсяная кашаПервым шагом может стать замена обычного завтрака овсянкой. Причина, по которой сливочная пища может принести пользу вашему холестерину, заключается в наличии бета-глюканов в овсе.«Бета-глюканы — это тип растворимой клетчатки, которая помогает связываться с холестерином, чтобы предотвратить его всасывание в кровь. Рекомендации заключаются в том, чтобы потреблять три грамма бета-глюканов в день, чтобы увидеть снижение уровня холестерина».Ржаной хлебЕсли вы не любите каши, вы также можете получать бета-глюканы из различных продуктов для завтрака, так как рожь также богата ими. Диетолог объяснил, что замена пшеничного хлеба на ржаной также может помочь вам достичь рекомендуемого потребления.Этот вариант завтрака, содержащий больше клетчатки и витаминов группы В, также считается более здоровым и сытным по сравнению с пшеничным хлебом."Вам нужно потреблять около трех порций ржи в день, чтобы получить рекомендуемые три грамма бета-глюканов".Соевый йогурт и молокоЗамена обычного йогурта или молока на их соевый аналог также может помочь снизить уровень холестерина. Молочные продукты с высоким содержанием жира, такие как сыр, жирное молоко и сливки, часто содержат много насыщенных жиров.«Высокое потребление насыщенных жиров способствует увеличению липопротеинов низкой плотности, также известных как плохой холестерин. По возможности выбирайте сою, так как это может помочь снизить общее потребление насыщенных жиров».Нутрициолог добавил, что вы должны подождать от трех до шести месяцев перед повторным тестированием, чтобы увидеть, снизился ли ваш уровень холестерина.