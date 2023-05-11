Реабилитолог Агапкин назвал неочевидный симптом инсульта

Неочевидный признак инсульта был назван врачем-реабилитологом и телеведущим Сергеем Агапкиным во время эфира программы «О самом главном» на канале «Россия 1».В ходе программы, одна из участниц, отвечая на вопросы, высказала мнение о том, что икота не является признаком нарушения кровоснабжения мозга. В ответ на это, Агапкин заявил, что на самом деле иногда непрекращающаяся икота может быть связана с инсультом.Эксперт предупредил о том, что непрекращающаяся икота может свидетельствовать о возможном инсульте. Специалист объяснил, что нарушение кровоснабжения ствола головного мозга может привести к возникновению длительной икоты.