Реабилитолог Агапкин назвал неочевидный симптом инсульта
В ходе программы, одна из участниц, отвечая на вопросы, высказала мнение о том, что икота не является признаком нарушения кровоснабжения мозга. В ответ на это, Агапкин заявил, что на самом деле иногда непрекращающаяся икота может быть связана с инсультом.
Эксперт предупредил о том, что непрекращающаяся икота может свидетельствовать о возможном инсульте. Специалист объяснил, что нарушение кровоснабжения ствола головного мозга может привести к возникновению длительной икоты.
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