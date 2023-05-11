Чем опасны для здоровья тыквенные семечки

Тыквенные семечки обладают как плюсами, так и минусами для здоровья. И некоторым стоит употреблять их с осторожностью.С одной стороны, употребление семечек тыквы имеет ряд преимуществ для здоровья. Это улучшение здоровья сердца, укрепление иммунитета, снижение риска развития рака, уменьшение воспаления, улучшение настроения, снижение уровня стресса.В то же время тыквенные семечки могут представлять опасность для некоторых людей. К примеру, для тех, у кого аллергия на орехи и семена. Также в тыквенных семечках могут находиться токсичные вещества вроде кадмия и свинца. При употреблении большого количества тыквенных семечек у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Ну и ещё в таких семечках довольно много калорий, поэтому они могут привести к ожирению.