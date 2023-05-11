Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену

Глютен — это название белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, но некоторые люди могут плохо реагировать на употребление этого общего ингредиента.

Глютен, содержащийся в хлебе, выпечке, макаронах и соусах, «помогает продуктам сохранять свою форму». Подобный клею белок также можно найти в пищевых красителях, пиве и крупах.

Непереносимость глютена может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Потребление глютена может привести к диарее, запорам или даже рвоте.

Непереносимость также может проявляться как усталость, усталость и боли в теле.

"Непереносимость глютена может привести к болям в костях или суставах, головным болям, депрессии, беспокойству, туману в голове и онемению. Более заметным признаком непереносимости глютена является герпетиформный дерматит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .

Людям рекомендуется посетить своего врача, если они подозревают, что могут быть чувствительны к глютену.

"Если целиакия исключена — и другие состояния, по-видимому, не являются причиной ваших симптомов — тогда может быть полезна безглютеновая диета".

Группы продуктов без глютена:

Фрукты
Овощи
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Фасоль, бобовые и орехи

Некоторые злаки, бобовые, семена и другие крахмалистые продукты также не содержат глютена.

К ним относятся:

Амарант
Аррорут
Бобы
Гречневая крупа
Маниока
Чиа
Кукуруза
Лен
Овес без глютена
Просо
Ореховая мука
Картофель
Лебеда
Рис
Сорго
Соя
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь