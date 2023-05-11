Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену

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Глютен — это название белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, но некоторые люди могут плохо реагировать на употребление этого общего ингредиента.Глютен, содержащийся в хлебе, выпечке, макаронах и соусах, «помогает продуктам сохранять свою форму». Подобный клею белок также можно найти в пищевых красителях, пиве и крупах.Непереносимость глютена может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Потребление глютена может привести к диарее, запорам или даже рвоте.Непереносимость также может проявляться как усталость, усталость и боли в теле."Непереносимость глютена может привести к болям в костях или суставах, головным болям, депрессии, беспокойству, туману в голове и онемению. Более заметным признаком непереносимости глютена является герпетиформный дерматит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .Людям рекомендуется посетить своего врача, если они подозревают, что могут быть чувствительны к глютену."Если целиакия исключена — и другие состояния, по-видимому, не являются причиной ваших симптомов — тогда может быть полезна безглютеновая диета".Группы продуктов без глютена:ФруктыОвощиМясо и птицаРыба и морепродуктыМолочные продуктыФасоль, бобовые и орехиНекоторые злаки, бобовые, семена и другие крахмалистые продукты также не содержат глютена.К ним относятся:АмарантАррорутБобыГречневая крупаМаниокаЧиаКукурузаЛенОвес без глютенаПросоОреховая мукаКартофельЛебедаРисСоргоСоя