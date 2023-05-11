Врач Алисова делится признаками повышенной чувствительности к глютену
Глютен, содержащийся в хлебе, выпечке, макаронах и соусах, «помогает продуктам сохранять свою форму». Подобный клею белок также можно найти в пищевых красителях, пиве и крупах.
Непереносимость глютена может привести к вздутию живота и проблемам с пищеварением. Потребление глютена может привести к диарее, запорам или даже рвоте.
Непереносимость также может проявляться как усталость, усталость и боли в теле.
"Непереносимость глютена может привести к болям в костях или суставах, головным болям, депрессии, беспокойству, туману в голове и онемению. Более заметным признаком непереносимости глютена является герпетиформный дерматит", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова .
Людям рекомендуется посетить своего врача, если они подозревают, что могут быть чувствительны к глютену.
"Если целиакия исключена — и другие состояния, по-видимому, не являются причиной ваших симптомов — тогда может быть полезна безглютеновая диета".
Группы продуктов без глютена:
Фрукты
Овощи
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Молочные продукты
Фасоль, бобовые и орехи
Некоторые злаки, бобовые, семена и другие крахмалистые продукты также не содержат глютена.
К ним относятся:
Амарант
Аррорут
Бобы
Гречневая крупа
Маниока
Чиа
Кукуруза
Лен
Овес без глютена
Просо
Ореховая мука
Картофель
Лебеда
Рис
Сорго
Соя
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