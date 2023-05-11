Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта
Известно, что сон восстанавливает здоровье мозга. Но если у человека есть расстройства сна (апноэ во сне), то он плохо спит или недосыпает. В результате мозг хуже насыщается кислородом, уменьшается приток крови к мозгу. Это приводит к более высокому риску возникновения инсульта или развития когнитивных нарушений.
Гигиена сна поможет вам снизить риск инсульта. Но важно при этом также соблюдать правильную диету и не забывать о физической активности.
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