Плохо спите? Значит, у вас выше риск инсульта

Оказывается, из-за проблем со сном повышается вероятность возникновения инсульта. Причём это может случиться из-за недосыпа, слишком большого количества сна (более 9 часов), плохого сна, трудностей со сном или с засыпанием, храпа, остановки дыхания.Известно, что сон восстанавливает здоровье мозга. Но если у человека есть расстройства сна (апноэ во сне), то он плохо спит или недосыпает. В результате мозг хуже насыщается кислородом, уменьшается приток крови к мозгу. Это приводит к более высокому риску возникновения инсульта или развития когнитивных нарушений.Гигиена сна поможет вам снизить риск инсульта. Но важно при этом также соблюдать правильную диету и не забывать о физической активности.