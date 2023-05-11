Солнечный свет вызывает катаракту и повреждение роговицы — вот как этого избежать

УФ-излучение солнца может повредить как кожу вокруг глаз, так и сами глаза, предупредил эксперт.Хотя определенное количество солнечного света полезно для нашего здоровья, так как оно обеспечивает большую часть необходимого нам витамина D, оно также может нанести вред.Врач предупредила, что повышенное пребывание на солнце может поставить под угрозу наше зрение.«Очень важно, чтобы солнцезащитные очки имели защиту от ультрафиолета, потому что ультрафиолетовое излучение солнца может повредить нежную кожу век, а также кожу вокруг глаз. Он также может повредить роговицу, хрусталики и другие части глаза. Воздействие УФ-излучения может способствовать возникновению некоторых видов катаракты, солнечной ретинопатии и птеригиума. Защита глаз от этого необходима для здоровья глаз, а также для предотвращения преждевременного старения», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Повреждение роговицыРоговица — это прозрачная часть глаза, которая покрывает радужную оболочку и зрачок и позволяет свету проникать внутрь. УФ-повреждение роговицы может быть временным или постоянным, в зависимости от того, насколько оно серьезное, и может привести к проблемам со зрением.Фотокератит является одним из видов повреждения роговицы солнечным светом и вызывает такие симптомы, как:Боль в твоих глазахКрасные глазаЗатуманенное зрениеСлезящиеся глазаПесчаное чувство в твоих глазахОпухшие глазаЧувствительность к яркому светуГоловная больВидеть ореолы вокруг огнейМаленькие зрачкиПодергивание век.Чем дольше ваши глаза подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей, тем более серьезными могут быть ваши симптомы.КатарактаКатаракта — это мутные пятна на хрусталике глаза, которые мешают видеть. Подобно повреждению роговицы, чрезмерное воздействие УФ-излучения может вызвать катаракту и усугубить ее течение.Вам следует обратиться за советом к офтальмологу по поводу катаракты:Ваше зрение размыто или затуманеноВы находите свет слишком ярким или ослепляющимВам становится труднее видеть при слабом освещенииЦвета выглядят блеклыми.Другие факторы, которые могут повысить риск катаракты, включают катаракту в семейном анамнезе, курение, диабет, травмы глаз, длительное использование стероидов и чрезмерное употребление алкоголя.