Реально ли получать коллаген из продуктов

Главное — знать, зачем вы их едите и какой эффект получите.Коллаген — это самый распространённый белок в нашем организме, на его долю приходится практически 30% этих соединений. Это основной строительный материал для кожи, мышц, костей, сухожилий, связок, сосудов и других органов и тканей.Белки состоят из аминокислот. Основные аминокислоты для сборки коллагена — это пролин, глицин и гидроксипролин. Они собираются в цепочки, а потом закручиваются в нити (фибриллы) в виде тройной спирали.Кроме аминокислот, для этого нужны витамины и микроэлементы:витамин С;цинк;медь;марганец.Зачем нужен коллагенКоллаген делает ткани прочными и упругими, способными сопротивляться растяжению. Этот белок:помогает расти новым фибробластам — клеткам более глубоких слоёв кожи, которые производят гиалуроновую кислоту и белки;участвует в обновлении клеток поверхностных слоёв кожи;входит в защитную оболочку органов;обеспечивает плотность суставов;придаёт упругость и эластичность коже;помогает крови сворачиваться.Если совсем упростить, коллаген скрепляет всё тело между собой.Можно ли получить коллаген из продуктовНаше тело производит коллаген всю жизнь. Но с возрастом или под действием вредных факторов его становится меньше. Например:Курение снижает выработку коллагена, а также повреждает коллаген и эластин, что приводит к образованию морщин и замедлению заживления ран. Никотин сужает кровеносные сосуды у поверхности кожи, из?за чего ткани получают меньше кислорода и питательных веществ.Из?за обилия сладостей в рационе коллаген становится ломким и неупругим, потому что сахар присоединяется к белкам и повреждает их структуру.Избыток ультрафиолета снижает выработку коллагена и ускоряет его разрушение.Измерить это нельзя, но можно заметить, что морщины стали глубже, а суставы работают хуже. Поэтому люди стараются получить ценный белок извне — из продуктов и добавок.Но тут важно понимать, что в желудочно?кишечном тракте все крупные молекулы распадаются на более мелкие, чтобы их можно было усвоить. Так и коллаген из пищи дробится на аминокислоты. Так что употребление в пищу продуктов, богатых коллагеном, не приводит непосредственно к повышению его уровня в организме. Максимум, на что можно рассчитывать, — это получение дополнительного строительного материала. Но и тут есть нюанс: мы не можем указать, куда должны идти аминокислоты. Например, если телу в целом не хватает белка, то аминокислоты скорее пойдут на поддержание мышц, чем на синтез коллагена в коже.В каких продуктах содержится коллагенКак мы уже поняли, продукты, богатые коллагеном, не передадут белок в нашу кожу и суставы, а только дадут строительный материал. Но это уже что?то, потому что без аминокислот построить белки не выйдет.Костный бульонКостный бульон готовят с помощью медленного кипячения свиных, говяжьих, куриных или рыбных костей с добавлением небольшого количества уксуса. Это позволяет разрушить кости, чтобы «вытянуть» весь коллаген и минералы. Обычно его не делают дома, потому что это очень долго, а покупают уже в готовом виде.Считается, что он выводит токсины из печени, улучшает пищеварение, разглаживает морщины, укрепляет кости и облегчает боль в суставах. Но всё-таки это преувеличено. Зато такое продвижение даёт плоды: маркетологи прогнозируют, что в 2024 году рынок костного бульона приблизится к 3 миллиардам долларов.РыбаКоллагена много в костях и коже пресноводных и морских рыб. Кости, конечно, есть не надо, а вот оставить кожу на тушке вполне можно.МясоКоллаген есть в мясе, особенно в жёстких кусках, в которых много жилок (соединительной ткани). Но избыток красного мяса вреден организму, так что злоупотреблять им не стоит.Другие продуктыЖелатин — это по сути высушенный костный бульон, только с добавлением кожи и хрящей, также богатых коллагеном. Так что он тоже может быть источником строительных материалов для этого белка.Какие продукты стимулируют производство собственного коллагенаСобрать коллаген можно и из других белков, потому что все они состоят из аминокислот, которых в принципе немного. Поэтому в разных цепочках звенья так или иначе повторяются. Также для синтеза понадобится цинк и витамин C.Продукты, богатые белкомСчитается, что некоторые продукты с высоким содержанием белка способствуют выработке коллагена, поскольку они содержат аминокислоты, из которых вырабатывается коллаген, — глицин, пролин и гидроксипролин. К ним относятся:рыба;птица;мясо;яйца;молочные продукты;бобовые, в том числе соя.Продукты, содержащие витамин CВитамин С можно получить из таких продуктов, как:цитрусовые;красный и зелёный перец;помидоры;тёмно?зелёные листовые овощи (брокколи, капуста, брюссельская капуста).Продукты, содержащие цинкЦинк также есть в некоторых продуктах, например:в моллюсках;бобовых;мясе;орехах;семенах;цельных зёрнах.