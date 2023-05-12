Нутрициолог Синько: отказ от завтрака грозит ожирением и когнитивным упадком

Нутрициолог Тамара Синько рассказала, что полезно есть на завтрак.Специалист сообщила в интервью, что одним из лучших продуктов для употребления на завтрак считает отварную фасоль – в количестве двух столовых ложек. Организм в этом случае получит полезные углеводы, которые следует есть именно утром для поддержания тонуса и работоспособности в течение дня.«Кроме того, в утреннем рационе обязательно должны быть яйца – идеальный источник белков и жиров. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа», - поделилась нутрициолог Синько .Людям, хорошо переносящим молочные продуктов, можно употреблять на завтрак непастеризованный творог, добавила эксперт. Пастеризованные молочные продукты не содержат в себе полезные бактерии, витамины и минералы, являясь фактически «пустой едой».При отказе от завтрака организм становится склонным к ожирению, предупредила нутрициолог.«Без утреннего приема пищи становится трудно контролировать аппетит в течение дня, поэтому есть риск вечером съесть гораздо больше».Вдобавок люди, которые отказываются от завтрака, страдают от приступов плохого настроения, вялости, низкого тонуса, апатии, депрессивных состояний. Тамара Синько отметила, что пропуск завтрака негативно сказывается на мозговой деятельности – человек становится рассеянным, с трудом концентрируется, испытывает когнитивный упадок.