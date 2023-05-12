Можно ли на самом деле пить кофе на ночь

Многие эксперты говорят о том, что пить кофе на ночь вредно. Считается, что кофеин возбуждает нервную систему и блокирует выработку мелатонина. А отсутствие мелатонина, как известно, совершенно не способствует здоровому сну.Однако существует и альтернативное мнение, согласно которому кофе перед сном не является табу.Общепринятая рекомендация гласит: последнюю кружку кофе нужно выпивать не позднее 2-4 часов до сна. В противном случае, напиток может спровоцировать бессонницу. Вдобавок к этому, если у организма не будет времени на переработку кофе, то наутро можно проснуться с отеками и головной болью.Вместе с тем специалисты пришли к выводу, что на каждого человека кофе действует по-разному. Кто-то не сможет крепко заснуть, выпив черный кофе в 16 часов. А кто-то выспится, даже если выпьет напиток непосредственно перед отходом ко сну.Эксперты исследовали биоритмы разных людей и пришли к выводу, что "жаворонки" чаще страдают бессонницей после вечерней чашки кофе. В то время как "совам" напиток почти не мешает уснуть.Однако специалисты советуют избегать кофе по вечерам людям старше 55 лет. Кроме того, от данного ритуала стоит отказаться пациентам с проблемами со здоровьем.Порядка 10% людей на планете невосприимчивы к действию кофеина, поэтому им чашка кофе на ночь не навредит. Если человек выпивает больше четырех кружек кофе в день, на него кофеин также действует усыпляюще.Остальным же ученые рекомендуют быть осторожнее и не злоупотреблять напитком по вечерам.