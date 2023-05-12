Врач Бережная перечислила способы избавления от утренних отеков лица
В первую очередь специалист рекомендовала не откладывать визит к врачу, если отеки появляются регулярно.
«Отеки – это патологическое состояние. В здоровом организме отеки могут возникать минимально и только в некоторых ситуациях. Например, человек съел ведро селедки и совершенно не пил жидкости», – объяснила эксперт.
В подобных ситуациях избавиться от неприятного косметического эффекта можно самостоятельно. Например, наладив питание. Обилие соленых, жирных и острых продуктов в рационе провоцирует появление отеков. Физическая активность и достаточное количество воды устранят их, так как почки будут работать лучше, отметила медик.
Также эксперт напомнила, что отеки часто появляются у женщин накануне менструации, так как в организме может накапливаться жидкость. В такой ситуации тоже поможет регулярный спорт и правильное питание, заключила Бережная.
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