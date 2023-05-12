Терапевт Чернышова объяснила, можно ли есть фрукты перед сном

Терапевт Надежда Чернышова: съеденные на ночь фрукты не гниют в кишечнике, это миф.Врач Чернышова объяснила, можно ли есть фрукты перед сном. Медик назвала ошибочным утверждение о том, что они будут гнить в кишечнике, будучи съеденными на ночь. По словам специалиста, пищеварительная система способна перерабатывать полученную пищу даже когда человек спит.«Все перерабатывается. Сначала желудочным соком обрабатывается, затем переходит в двенадцатиперстную кишку, где уже на частично переваренную пищу начинает действовать кишечный сок, содержащий пищеварительные ферменты», - рассказала Надежда ЧернышоваЭксперт отметила: большой опасности в том, чтобы съесть фрукт перед сном, нет. Но в целом фрукты, как и другие насыщенные углеводами и сахаром продукты, не рекомендуется есть в поздние часы или даже во второй половине дня во избежание возможного жироотложения.Кроме того, при употреблении фруктов нужно учитывать особенности своего углеводного обмена и свой уровень сахара в крови. При высоких показателях сахара от фруктов вечером следует отказаться.Вдобавок следует брать в расчет то, как функционирует пищеварительная система, наличествуют ли какие-то хронические заболевания.«Вопрос употребления фруктов следует обсуждать с врачом, так как это зависит от общего состояния здоровья», - резюмировала эксперт.