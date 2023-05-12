Врач назвал три бытовые ситуации, которые часто приводят к серьезным травмам

Разрыв мениска, мышц плеча и локтевого сустава можно легко заработать при самых привычных и безобидных, на первый взгляд, движениях в автомобиле, во время зарядки и открывания консервной банки. Как избежать серьезных травм, рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев.Приседайте с умомГлубокие приседания со штангой и без нее - одно из самых популярных физических упражнений. Оно позволяет укрепить мышцы ног. В упражнении участвуют три сустава: тазобедренный, коленный и голеностопный."Мало кто может похвастаться абсолютно здоровыми коленями. Сказываются плоскостопие, лишний вес, прошлые травмы и малоподвижный образ жизни. В момент глубоких приседаний на коленные суставы действует большая сила, что может привести к разрыву менисков и связок", - предупредил Рязанцев.Перед тем, как купить абонемент в спортзал или начать заниматься спортом дома, врач посоветовал пройти чек-ап - проверить состояние организма.Осторожнее с тяжестямиРядовая ситуация для автомобилистов: вы сидите за рулем и правой рукой пытаетесь переложить сумку с заднего сиденья на пассажирское (или наоборот)."В этот момент совершается сложное движение в плечевом суставе, на его маленькие связки действуют огромные рычаги. Это может привести к разрыву вращательной манжеты плеча и развитию болевого синдрома", - пояснил травматолог.Рецепт тут один: быть аккуратнее. Если позволяет ситуация, лучше задействовать обе руки или попросить о помощи своего пассажира.С консервной банкой - начекуНакануне нового урожая многие доедают прошлогодние заготовки из погребов. Откручивая крышку консервной банки, мы делаем вращательное движение, которое может привести к выраженному эпикондилиту. Это заболевание возникает из-за перенапряжения и микроразрывов мышц в области локтевого сустава, отметил врач."Эпикондилитом, - пояснил он, - часто страдают те, кто совершает монотонные движения сгибания и разгибания рук в локтевом суставе с нагрузкой. Особенно осторожным нужно быть массажистам, малярам и игрокам в теннис".