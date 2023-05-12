Врач назвал три бытовые ситуации, которые часто приводят к серьезным травмам
Приседайте с умом
Глубокие приседания со штангой и без нее - одно из самых популярных физических упражнений. Оно позволяет укрепить мышцы ног. В упражнении участвуют три сустава: тазобедренный, коленный и голеностопный.
"Мало кто может похвастаться абсолютно здоровыми коленями. Сказываются плоскостопие, лишний вес, прошлые травмы и малоподвижный образ жизни. В момент глубоких приседаний на коленные суставы действует большая сила, что может привести к разрыву менисков и связок", - предупредил Рязанцев.
Перед тем, как купить абонемент в спортзал или начать заниматься спортом дома, врач посоветовал пройти чек-ап - проверить состояние организма.
Осторожнее с тяжестями
Рядовая ситуация для автомобилистов: вы сидите за рулем и правой рукой пытаетесь переложить сумку с заднего сиденья на пассажирское (или наоборот).
"В этот момент совершается сложное движение в плечевом суставе, на его маленькие связки действуют огромные рычаги. Это может привести к разрыву вращательной манжеты плеча и развитию болевого синдрома", - пояснил травматолог.
Рецепт тут один: быть аккуратнее. Если позволяет ситуация, лучше задействовать обе руки или попросить о помощи своего пассажира.
С консервной банкой - начеку
Накануне нового урожая многие доедают прошлогодние заготовки из погребов. Откручивая крышку консервной банки, мы делаем вращательное движение, которое может привести к выраженному эпикондилиту. Это заболевание возникает из-за перенапряжения и микроразрывов мышц в области локтевого сустава, отметил врач.
"Эпикондилитом, - пояснил он, - часто страдают те, кто совершает монотонные движения сгибания и разгибания рук в локтевом суставе с нагрузкой. Особенно осторожным нужно быть массажистам, малярам и игрокам в теннис".
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