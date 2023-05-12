Токсиколог Водовозов рассказал, что будет, если заливать в увлажнитель воздуха воду из-под крана

Не всякая вода одинаково полезна. В некоторой можно обнаружить целый зоопарк. Врач предупреждает, почему нельзя промывать нос водой из-под крана и что будет, если заливать в увлажнители воздуха обычную водопроводную воду.Счастливые обладатели увлажнителей воздуха, как правило, заправляют в полезный домашний прибор обычную водопроводную воду. Да что говорить, даже в респираторные устройства для промывания носа мы заливаем воду из-под крана. И многим в голову не приходит об этом задумываться.Между тем ученые выяснили, что в получаемых при использовании увлажнителей аэрозолях можно обнаружить внушительный и далеко не безопасный «зоопарк» — возбудителей инфекций и различные загрязнители.«Водопроводная вода нестерильна, и ее использование в домашних приборах может привести к заражению болезнетворными микроорганизмами, передающимися через воду», — говорится в публикации на сайте CDC — Центров по контролю и профилактике заболеваний США.В воде — пожирающие мозг амебы и смертельные легионеллы«Около четверти опрошенных участников исследования признались, что пользуются обычной водопроводной водой для заправки различных респираторных устройств, — комментирует статью врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. — При этом в аэрозолях, которые из такой воды получали, обнаруживались в измеримых концентрациях возбудители и различные загрязнители».Это, в частности, золотистый стафилококк, который вызывает различные заболевания у детей, синегнойная палочка и ее ближайшие родственники, грамотрицательный кокк (причина инфекций уха), клебсиелла, вызывающая пневмонию, и даже способные пожирать мозг амебы Naegleria fowleri и опаснейшие легионеллы, убивающие людей.Да, в России вода в кране, конечно, не так опасна, как в США, признает токсиколог.«Нам немного попроще в наших умеренных российских широтах, — констатирует Алексей Водовозов. — Тут неглерии (амебы Naegleria fowleri. — Ред.) по водопроводам не шастают, и даже легионеллы заглядывают все же изредка».Реальные случаи«Доктор Питер» уже рассказывал о случае, который произошел во Флориде. Мужчина умер из-за пожирающей мозг амебы — он промывал нос водой из-под крана. Эти паразиты хорошо себя чувствуют в теплой воде, а особенно активно размножаются при температуре от 30 градусов.О том, как может убить человека бактерия легионелла, наше издание тоже рассказывало. Она вызывает легионеллез, или «болезнь легионеров», которая по симптоматике похожа на грипп, но нередко приводит к бактериальной пневмонии.Недавно от бактерии погибли сразу шесть человек. Случай произошел в Аргентине. Но, например, в Петербурге тоже фиксировались единичные случаи заболевания. Источником заражения могут быть кондиционеры и домашние системы нагрева воды.Как обезопасить себя«При использовании увлажнителей воздуха и устройств для промывания носа стоит пользоваться специально подготовленной водой, — рекомендует врач. — Лучше всего — стерильной (водой для инъекций, например), дистиллированной, либо охлажденной кипяченой. Также можно применять обработанную ультрафиолетом воду — минимум 45 секунд или по инструкции производителя».Для увлажнителей и для промывания носа подойдет и бутилированная вода, отмечает токсиколог.