Как оставаться счастливым, даже если жизнь свернула не туда: 4 стратегии

Счастье можно найти там, где вы его совсем не ждете.Мечты о том, какой должна быть наша идеальная жизнь, далеко не всегда сбываются: отношения распадаются, семья не складывается, с карьерой все тоже идет не так, болезни или травмы ограничивают возможности… Свыкнуться с тем, что все пошло не по плану, с той пустотой внутри, которая остается из-за пережитых потерь, очень трудно. Однако, как показало одно исследование, зачастую мы гораздо более выносливы, чем кажется нам самим, мы способны пережить многое и, несмотря ни на что, быть счастливыми в тех обстоятельствах, которые предлагает нам жизнь.Психолог Джулиана Брэйнс поделилась четырьмя стратегиями, которые могут помочь полюбить свою жизнь такой, какая она есть, даже если она получилась далеко не идеальной:Позвольте себе горевать по своим несбывшимся мечтам, они того стоят.Не идеализируйте жизнь других людей, не завидуйте — поверьте, им тоже приходится тяжело, просто вы видите лишь глянцевую часть общей картины.Цените и наслаждайтесь всем тем хорошим, что есть у вас сейчас, пусть это будут совсем простые радости, например прогулка на природе или вкусная еда.Перепридумайте свою жизнь, и она заиграет иными красками, преисполнится значением и смыслом. Как показало недавнее исследование, в этом случае отлично работает такой расхожий сюжет, как «Путь Героя». Его можно отследить во всех временах и культурах, в мифах, сказках, популярных книгах и блокбастерах. Герой (в данном случае это вы) отправляется навстречу приключениям, преодолевает обстоятельства, преображается за счет нового опыта и отношений и в итоге возвращается домой. Посмотрите на историю своей жизни под таким углом, и то, что вы воспринимали как провал, станет счастливым случаем, открывшим новые горизонты, а досадная ошибка в выборе пути — началом новых приключений.Помните, что даже если бы все пошло по плану, это отнюдь не гарантировало бы вам счастья. Люди, у которых есть все, часто бывают несчастны, мучаются от сожалений и разочарований. Жизнь настолько непредсказуема, что, вопреки всему, каким-то волшебным образом она в итоге может оказаться как раз той, о которой вы мечтали.