Диетолог Лазуренко объяснила, каким людям опасно есть черешню

Диетолог Наталья Лазуренко: людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта употреблять черешню небезопасно.

Диетолог Лазуренко объяснила, что черешня отличается достаточно высоким содержанием фруктовых кислот, раздражающих слизистую желудка и других органов пищеварения.

«Эта ягода может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: в частности, при болезнях двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника, а также при дисбиозе и обострении хронических недугов», - рассказала специалистка.

Наталья Лазуренко предупредила: употребление черешни вопреки противопоказанию может вызвать у людей с названными выше нарушениями обострение дискомфортных и болезненных симптомов.

Помимо них диетолог посоветовала с осторожностью есть черешню людям, больным диабетом. В их рационе ягода должна присутствовать исключительно как лакомство, десерт – есть черешню диабетикам можно строго умеренно.

Для людей с лишним весом, нарушениями обмена веществ черешня также может оказаться опасной, если употреблять ягоду большими порциями. Эксперт подчеркнула: неправильное поедание черешни может поспособствовать появлению дополнительных килограммов.

«Черешня – это углеводы. Я рекомендую есть ее в дневное время во время перекуса или как десерт к основному приему пищи, например к обеду. Также не стоит есть черешню после 19:00», - поделилась рекомендацией врач.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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