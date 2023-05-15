Храп и недосып повышает риск Альцгеймера и инсульта - невролог Алехина

Недостаток глубокого сна может сделать вас более склонными к болезни Альцгеймера и инсульту, причем определенную роль играет храпВажность хорошего ночного сна для вашего здоровья абсолютно бесспорна. Исследования продолжают раскрывать плохие последствия плохого сна, начиная от более высокого риска сердечных приступов и заканчивая более слабой иммунной системой.Новое исследование предполагает, что люди, которые храпят, могут подвергаться более высокому риску болезни Альцгеймера и инсультов."Результаты показали, что у людей с апноэ во сне, которое вызывает громкий храп, с большей вероятностью были связаны биомаркеры с этими состояниями", - говорит врач-невролог Александра АлехинаАпноэ во сне возникает, когда ваше дыхание останавливается и начинается во время сна."Состояние сна также может вызвать такие проблемы, как частые пробуждения, фырканье или кашель".Исследовательская группа изучила факторы сна и биомаркеры здоровья белого вещества мозга.Одним из биомаркеров, на которые обращала внимание команда, была гиперинтенсивность белого вещества, которая описывает крошечные поражения, видимые при сканировании головного мозга.Другой биомаркер измеряет целостность аксонов, которые образуют нервные волокна, соединяющие нервные клетки.«Обнаружение того, что тяжелое апноэ во сне и снижение медленного сна связаны с этими биомаркерами, важно, поскольку для этих изменений в мозге нет лечения, поэтому нам нужно найти способы предотвратить их возникновение или ухудшение».Исследователи пришли к своим выводам, изучив 140 человек с синдромом обструктивного апноэ во сне.Участники, которым в среднем было 73 года, прошли сканирование мозга и должны были провести ночь в лаборатории сна. У этих испытуемых не было когнитивных проблем в начале исследования и не развилась деменция к концу.На каждые 10 пунктов снижения процента медленноволнового сна увеличивалась гиперинтенсивность белого вещества — аналогично эффекту возраста на 2,3 года.