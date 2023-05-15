«Безболезненный» отек — ключевой признак смертельной болезни - онколог Воробьев
Неходжкинская лимфома — это тип рака, который развивается в лимфатической системе, представляющей собой сеть сосудов и желез, распространяющуюся по всему телу.
Хотя это одна из наиболее распространенных форм заболевания, симптомы не так широко известны, как другие виды рака, такие как рак молочной железы и легких. Наиболее распространенным признаком заболевания, на который следует обратить внимание, является «безболезненная опухоль».
Это будет опухоль в лимфатическом узле (железе) — часто на шее, в подмышечной впадине или в паху.
«Лимфатические узлы, также известные как лимфатические узлы, представляют собой куски ткани размером с горошину, которые можно найти по всему телу. Они содержат лейкоциты, которые помогают бороться с инфекцией. Отек вызван определенным типом лейкоцитов, известным как лимфоциты, которые собираются в лимфатическом узле», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев .
Однако опухшие лимфатические узлы также могут быть частью реакции организма на инфекцию. Но если они не исчезнут через шесть месяцев, вам следует обратиться к терапевту.
Если они сочетаются с другими симптомами неходжкинской лимфомы, вам также следует обратиться за медицинской помощью.
В некоторых случаях вы можете испытывать более «общие» симптомы:
Ночные поты
Непреднамеренная потеря веса
Высокая температура
Чувство одышки
Постоянный зуд кожи по всему телу.
«Другие симптомы зависят от того, где в организме находятся увеличенные лимфатические железы (например, опухшие миндалины, шишка в животе или кожная сыпь)».
Лимфома также может привести к появлению «аномальных» клеток в костном мозге.
Если это произойдет, это может вызвать:
Постоянная усталость
Повышенный риск инфекций
Чрезмерное кровотечение, такое как кровотечение из носа, обильные менструации и пятна крови под кожей.
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