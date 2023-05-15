«Безболезненный» отек — ключевой признак смертельной болезни - онколог Воробьев

Различные части тела могут стать опухшими в зависимости от того, где находится рак.Неходжкинская лимфома — это тип рака, который развивается в лимфатической системе, представляющей собой сеть сосудов и желез, распространяющуюся по всему телу.Хотя это одна из наиболее распространенных форм заболевания, симптомы не так широко известны, как другие виды рака, такие как рак молочной железы и легких. Наиболее распространенным признаком заболевания, на который следует обратить внимание, является «безболезненная опухоль».Это будет опухоль в лимфатическом узле (железе) — часто на шее, в подмышечной впадине или в паху.«Лимфатические узлы, также известные как лимфатические узлы, представляют собой куски ткани размером с горошину, которые можно найти по всему телу. Они содержат лейкоциты, которые помогают бороться с инфекцией. Отек вызван определенным типом лейкоцитов, известным как лимфоциты, которые собираются в лимфатическом узле», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев .Однако опухшие лимфатические узлы также могут быть частью реакции организма на инфекцию. Но если они не исчезнут через шесть месяцев, вам следует обратиться к терапевту.Если они сочетаются с другими симптомами неходжкинской лимфомы, вам также следует обратиться за медицинской помощью.В некоторых случаях вы можете испытывать более «общие» симптомы:Ночные потыНепреднамеренная потеря весаВысокая температураЧувство одышкиПостоянный зуд кожи по всему телу.«Другие симптомы зависят от того, где в организме находятся увеличенные лимфатические железы (например, опухшие миндалины, шишка в животе или кожная сыпь)».Лимфома также может привести к появлению «аномальных» клеток в костном мозге.Если это произойдет, это может вызвать:Постоянная усталостьПовышенный риск инфекцийЧрезмерное кровотечение, такое как кровотечение из носа, обильные менструации и пятна крови под кожей.