Нефролог Корсева: отеки ног и лица могут быть внешними признаками болезни почек

Нефролог Екатерина Корсева назвала внешние проявления болезни почек.Врач Корсева проинформировала в интервью, что главный внешний признак почечных заболеваний – это отеки конечностей и области под глазами. Медик отметила, что сбой в работе этого органа способствует задержке жидкости, поскольку именно почки отвечают за удаление из крови лишней влаги. Конечно, не каждый отек лица, который можно наблюдать утром в зеркале, обуславливается именно болезнью почек. Однако постоянно возникающие отеки являются тревожным сигналом и требуют обращения к врачу, поделилась эксперт.«Задуматься о визите к нефрологу стоит, если отеки преследуют вас постоянно вне зависимости от рациона, и при этом сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости», - констатировала нефролог Екатерина Корсева.Также, беседуя с «Газетой.Ru», врач перечислила другие возможные при почечных патологиях проявления.Боль, дискомфорт в области таза поясницы.Изменившиеся цвет, консистенция, запах мочи.Участившиеся позывы к мочеиспусканию.Ухудшение состояния кожи: зуд, сухость, чувство стянутости.