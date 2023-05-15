Нефролог Корсева: отеки ног и лица могут быть внешними признаками болезни почек
Врач Корсева проинформировала в интервью, что главный внешний признак почечных заболеваний – это отеки конечностей и области под глазами. Медик отметила, что сбой в работе этого органа способствует задержке жидкости, поскольку именно почки отвечают за удаление из крови лишней влаги. Конечно, не каждый отек лица, который можно наблюдать утром в зеркале, обуславливается именно болезнью почек. Однако постоянно возникающие отеки являются тревожным сигналом и требуют обращения к врачу, поделилась эксперт.
«Задуматься о визите к нефрологу стоит, если отеки преследуют вас постоянно вне зависимости от рациона, и при этом сопровождаются быстрой утомляемостью и частыми периодами слабости», - констатировала нефролог Екатерина Корсева.
Также, беседуя с «Газетой.Ru», врач перечислила другие возможные при почечных патологиях проявления.
Боль, дискомфорт в области таза поясницы.
Изменившиеся цвет, консистенция, запах мочи.
Участившиеся позывы к мочеиспусканию.
Ухудшение состояния кожи: зуд, сухость, чувство стянутости.
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