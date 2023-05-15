9 признаков непереносимости алкоголя

У некоторых людей организм не принимает алкоголь. Как это определить? Уже после первой порции спиртного напитка проявляются болезненные симптомы. Вот 9 ярких признаков того, что вы не переносите напитки "с градусами".Непереносимость спиртных напитков наблюдается, если в организме не вырабатываются ферменты, которые работают в метаболизме алкоголя. Задача этих ферментов - переработать алкоголь и токсичных соединений, которые выделяются при его распаде. Мало того, в алкоголе часто присутствуют компоненты, которые сами по себе вызывают болезненную реакцию: глютен из злаковых, гистамины, сульфиты, химические добавки (ароматизаторы). Иногда болезненные ощущения после приема спиртного могут быть симптомом онкологии лимфоузлов.Главные симптомы непереносимости спиртногоБолезненные симптомы говорят о том, что организм не принимает вещества в составе напитков «с градусами». И имеет смысл отказаться от алкоголя.1. Недомогание после первой порцииЗлоупотребление алкоголем всегда через время вызывает плохое самочувствие. Но если после первого бокала каждый раз ощущается дискомфорт, значит, организм болезненно реагирует на спиртные напитки.2. Тошнота / рвотаПосле пары порций у вас возникают неприятные позывы? Вы, скорее всего не переносите алкоголь. Так организм сигнализирует, что не принимает спиртное.3. Сильное газообразованиеБывает, что после бокала спиртного человека беспокоит газообразование, вздутие, боли в области живота. Но подобные симптомы могут возникать и по другим причинам. Поэтому лучше записаться на прием к доктору, чтобы точно диагностировать проблему.4. ДиареяЕсли человек страдает непереносимостью спиртного, диарея наступает даже после небольшой порции алкоголя.5. Покраснение лица и шеиЭто наиболее распространённый симптом непереносимости спиртного. Кроме того, человек с подобной проблемой заметно пьянеет, даже если «принял на грудь» совсем немного.6. Признаки ринитаЗаложенность носа и выделения после возлияний связаны с действием гистамина. Это соединение работает в аллергических реакциях.Если организм распознает аллерген в алкоголе, идет мощное выделение гистамина. Не исключено, что гистамин присутствует в самом спиртном напитке как результат брожения. Потому у человека и закладывает нос.7. МигреньМигрень может одолеть человека после указанного выше гистаминового выброса и провоцировать тошноту, вялость, болезненную чувствительность к свету.8. Отёчность / сыпьОтеки и высыпания могут быть реакцией на алкоголь и вещества в его составе (например, сульфитами). Как правило, отекают конечности.9. Снижение артериального давленияВнезапное падение давления вызывает упадок сил и головокружение. Это опасная реакция организма, так как за снижением давления через время может наступить его резкое повышение.