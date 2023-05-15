Невролог Забиров рассказал, как избежать "дачного" инсульта

По словам медика, риск развития инсульта возрастает у дачников пожилого возраста, поскольку они часто занимаются тяжелым физическим трудом на жаре.Для профилактики инсульта специалист посоветовал регулярно наблюдаться у врача, особенно после 40 лет. Эксперт также напомнил о здоровых привычках: необходимо пить достаточное количество воды, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения и ограничивать стрессовые ситуации.Кроме того, специалист отметил, что необходимо проверять уровень холестерина в крови.