Невролог Забиров рассказал, как избежать "дачного" инсульта
Для профилактики инсульта специалист посоветовал регулярно наблюдаться у врача, особенно после 40 лет. Эксперт также напомнил о здоровых привычках: необходимо пить достаточное количество воды, не злоупотреблять алкоголем, отказаться от курения и ограничивать стрессовые ситуации.
Кроме того, специалист отметил, что необходимо проверять уровень холестерина в крови.
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