6 признаков опасной диареи, когда не получится просто отлежаться дома без помощи врача

Неприятный симптом, с которым многим неловко обращаться к врачу. Почему может возникать диарея? И когда уже точно пора забыть про любое смущение? Рассказывает гастроэнтеролог.Если у человека случается три или больше эпизодов жидкого стула в день, то в таком случае врач диагностирует диарею. Бывают случаи, когда это совсем не опасно: съели что-то несвежее, сильно перенервничали, вот организм и среагировал. По статистике, каждый взрослый человек страдает от диареи около четырех раз в год.Когда может возникать диареяИнфекционные заболевания. Обычно это происходит из-за несвежей пищи или зараженной воды. Признаки и симптомы инфекции появляются в период от 12 часов до 4 дней после заражения и исчезают в течение 3-7 дней.Синдром раздраженного кишечника.Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);.Пищевая аллергия.Целиакия.Лактазная недостаточность.Хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы.Антибиотикоассоциированная диарея.Побочный эффект при приеме некоторых лекарственных препаратов.Другие заболевания (сахарный диабет первого типа, алкогольная энтеропатия, туберкулез кишки и так далее).«Если болезнь протекает легко, то жидкий стул может быть несколько раз в день, в остальном общее самочувствие не нарушено. В тяжелых случаях частота стула за день может достигать 20 раз и более. В такой ситуации теряется значительное количество воды и солей, что вызывает обезвоживание. Диарея может сопровождаться лихорадкой, болью в животе или спазмами», — поясняет гастроэнтеролог.Как понять, что вам срочно нужен врачНе всегда можно просто отлежаться дома. Иногда диарея — это серьезный симптом, особенно если сочетается с другими жалобами.Вас точно должны обеспокоить:жидкий стул, который мучит вас 6 раз в сутки и больше;сильная боль в животе;лихорадка, когда температура достигает минимум 38,5 градуса;стул с примесью крови;обезвоживание — вялость, сухость во рту, жажда, мышечные спазмы, темная окраска мочи, редкое мочеиспускание, спутанность сознания;тяжелые хронические заболевания, которые могут обостриться из-за появившейся диареи.Кроме того, если диарея возникла после приема антибиотиков, вы старше 65 лет, страдаете другими заболеваниями, также следует проконсультироваться с врачом как можно скорее.Как помочь себе при диарееПейте больше водыМогут помочь специальные растворы для пероральной регидратации.При отсутствии поблизости аптеки можно сделать подобный раствор самостоятельно: 1 литр воды смешать с 6 чайными ложками сахара и добавить половинку чайной ложки соли. Можно также пить бульон.Ешьте определенные продуктыРазумеется, если желания нет, то надо только пить воду. Если же вы ощущаете голод, то перекусите едой с крахмалом или крупами. Это могут быть:картофель;макароны;рис;пшеница и овес;продукты с солью, например крекеры;бананы;суп;вареные овощи.Выпейте лекарстваПротиводиарейные средства. Но надо понимать, что они не лечат, а только устраняют симптом.«Антибиотики не нужны в большинстве случаев острой диареи, они могут вызвать дальнейшие осложнения при неправильном использовании и назначаются строго врачом», — напоминает Мария Лопатина.Сорбенты — широко используемая группа препаратов при лечении диареи. Однако помочь могут не всем, что доказали исследования.Помните: к врачу точно стоит обратиться, если диарея не проходит через 48 часов.