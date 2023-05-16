Диетолог Макиша перечислила усиливающие аллергию продукты

Весна и первая половина лета характеризуются цветением множества растений, пыльца которых является сильным аллергеном. Чтобы не усугублять состояние, рекомендуется исключить из своего рациона определенные продукты, которые могут усилить симптомы поллиноза, сообщила врач-диетолог Марина Макиша из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.Одной из групп продуктов, которые могут вызвать перекрестную аллергию у людей, страдающих поллинозом на березу, ольху или орешник, являются фрукты и ягоды. Например, яблоки содержат схожий белок с указанными растениями, поэтому их употребление может вызывать аллергическую реакцию. Врач рекомендует временно отказаться от них или термически обработать их, например, запечь или приготовить компот, чтобы разрушить аллергенный белок.Кроме яблок, также следует ограничить потребление орехов (фундук, кешью, арахис) и семян кунжута у аллергиков с признаками поллиноза, отметила эксперт. Некоторые фрукты, такие как черешня, вишня, малина, клубника, киви, а также косточковые фрукты, включая сливу и абрикос, также являются потенциальными перекрестными аллергенами и рекомендуется их исключить из рациона.Кроме фруктов и орехов, по ее словам, также стоит избегать некоторых ферментированных продуктов, так как аллергическая реакция связана с повышенной выработкой гистамина. Диетолог рекомендует снизить или исключить из рациона ферментированную пищу, такую как квашеная капуста, бобовые, твердые сыры, а также продукты, содержащие какао, так как они содержат гистамин в небольшом количестве.