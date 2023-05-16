Medrxiv: курение уменьшает объем мозга и способствует развитию деменции

О вреде курения написано и сказано много. Это риски для сосудов и сердца, один из факторов, провоцирующих инсульты. Крайне негативно никотин отражается на легких. Но это еще не весь перечень. Недавнее исследование американских специалистов показало, что и на мозг он оказывает вредное воздействие.Как сообщает ресурс medRxiv, учеными из Университета Пенсильвании было проведено исследование, показавшее, что никотин способен провоцировать снижение объема мозга. А в дальнейшем и увеличить риски развития деменции.В более ранних исследованиях уже было выяснено, что у курильщиков часто объем мозга меньше, нежели у людей того же возраста, которые никогда не курили. Но точной причинно-следственной взаимосвязи до сих пор не было установлено. Теперь ученым удалось доказать, что именно воздействие компонентов сигаретного дыма и провоцирует уменьшение объема мозга. А с ним и снижение когнитивных функций.В исследовании задействовали 28 000 человек. Учеными были проанализированы снимки МРТ, хранящиеся в Британском биобанке. Результаты явно демонстрировали, что средний объем мозга курильщиков меньше, чем у некурящих.Также расчеты по итогам опросов показали: каждая «лишняя» пачка сигарет, добавляемая за год, приводит к снижению объем серого вещества на 0,15 куб. см.