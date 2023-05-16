Medrxiv: курение уменьшает объем мозга и способствует развитию деменции
Как сообщает ресурс medRxiv, учеными из Университета Пенсильвании было проведено исследование, показавшее, что никотин способен провоцировать снижение объема мозга. А в дальнейшем и увеличить риски развития деменции.
В более ранних исследованиях уже было выяснено, что у курильщиков часто объем мозга меньше, нежели у людей того же возраста, которые никогда не курили. Но точной причинно-следственной взаимосвязи до сих пор не было установлено. Теперь ученым удалось доказать, что именно воздействие компонентов сигаретного дыма и провоцирует уменьшение объема мозга. А с ним и снижение когнитивных функций.
В исследовании задействовали 28 000 человек. Учеными были проанализированы снимки МРТ, хранящиеся в Британском биобанке. Результаты явно демонстрировали, что средний объем мозга курильщиков меньше, чем у некурящих.
Также расчеты по итогам опросов показали: каждая «лишняя» пачка сигарет, добавляемая за год, приводит к снижению объем серого вещества на 0,15 куб. см.
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