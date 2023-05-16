Диетолог Пономарева назвала привычку после еды, которая делает вас толстыми
Есть несколько причин, по которым человеку может захотеться лечь после еды. Одна из основных причин заключается в том, что после еды организм начинает пищеварение и для этого ему нужна энергия.
Чтобы стоять прямо или вести активный образ жизни после еды, организму необходимо тратить энергию на эти действия, что может привести к задержке или замедлению процесса пищеварения. Лежание после еды позволяет телу сосредоточиться на пищеварении и использовать энергию для этого процесса.
Лежание после еды также может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить кровоток, что может помочь организму с пищеварением.
"Однако важно не ложиться спать сразу после еды, так как это может вызвать изжогу или проблемы с пищеварением. Рекомендуется подождать не менее часа после еды, прежде чем лечь или лечь спать", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .
Что делать вместо этого?
После еды рекомендуется сделать несколько вещей, чтобы помочь процессу пищеварения и улучшить самочувствие:
Прогулка: короткая прогулка или прогулка после еды может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение. Это также может помочь очистить разум и уменьшить стресс.
Расслабление: упражнения на расслабление, такие как йога или дыхательные упражнения, могут помочь успокоить тело и улучшить процесс пищеварения.
Вертикальное положение: рекомендуется сидеть или стоять прямо в течение как минимум часа после еды, чтобы снизить внутрибрюшное давление и снизить риск изжоги или проблем с пищеварением.
Избегание активности: после еды следует избегать напряженной деятельности, поскольку она может помешать пищеварительному процессу и вызвать дискомфорт.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий