Заменители сахара на самом деле вредны для вашего рациона, считают в руководстве ВОЗ

Люди, пытающиеся сбросить лишние килограммы, часто сокращают калории, потребляя диетические напитки, искусственно подслащенные лакомства и другие продукты, содержащие заменители сахара. Но, согласно новой оценке Всемирной организации здравоохранения, эти искусственные подсластители не являются эффективными для контроля веса — и, что еще хуже, они, скорей всего, увеличивают долгосрочный риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти.В опубликованном в понедельник руководстве ВОЗ рекомендовала не использовать искусственные подсластители для контроля веса или для улучшения здоровья в целом. Рекомендация распространяется на здоровых детей и взрослых, но не предназначена для людей с ранее существовавшим диабетом, которые все еще могут получить пользу от использования искусственных подсластителей.На данный момент эксперты ВОЗ и других организаций предлагают найти другие способы сократить потребление сахара, кроме перехода на более сладкие искусственные подсластители, например, есть фрукты и просто приспособиться к менее сладкой диете в целом.