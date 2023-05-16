Заменители сахара на самом деле вредны для вашего рациона, считают в руководстве ВОЗ
В опубликованном в понедельник руководстве ВОЗ рекомендовала не использовать искусственные подсластители для контроля веса или для улучшения здоровья в целом. Рекомендация распространяется на здоровых детей и взрослых, но не предназначена для людей с ранее существовавшим диабетом, которые все еще могут получить пользу от использования искусственных подсластителей.
На данный момент эксперты ВОЗ и других организаций предлагают найти другие способы сократить потребление сахара, кроме перехода на более сладкие искусственные подсластители, например, есть фрукты и просто приспособиться к менее сладкой диете в целом.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий