Врач Захарова: вот почему вы часто чувствуете усталость весной

Ваши глаза продолжают закрываться в течение дня - хотя все снаружи только оживает, а вечером светлее дольше? Каждый год он поражает снова: весенняя усталость.Ввиду долгожданного солнца нас должно распирать бодрость духа и жажда действий. Вместо этого мы явно принадлежим к команде «назад в спящий режим».Действительно ли существует весенняя усталость?Весенняя усталость — это подтвержденное явление, которое чаще всего возникает в начале нового сезона — когда заканчиваются первые хорошие дни. Встречается преимущественно в широтах, где разные времена года сопровождаются сильными перепадами температуры и освещенности.Переход от зимы к весне утомляет насМы, люди (как и животные), умеем приспосабливаться. Наш метаболизм и гормоны адаптируются к климату. Зимой наш организм защищает себя, снижая свою температуру на несколько десятых. Артериальное давление повышается, и вырабатывается больше гормона сна мелатонина.Вот что происходит в организме при весенней усталости"Все происходит очень медленно – сначала тело должно успокоиться. Для тела это означает новую настройку. Метаболизм и гормональный баланс полностью нарушены. Кроме того, мелатонин только медленно снижается. В результате часто возникают проблемы с головокружением и постоянной усталостью", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .